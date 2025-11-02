मोंटेवीडियो में 'नवाचार, खुलापन और साझा विकास' वैश्विक संवाद का उरुग्वे सत्र आयोजित

बीजिंग, 1 नवंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और उरुग्वे में चीनी दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'नवाचार, खुलेपन और साझा विकास' वैश्विक संवाद का उरुग्वे सत्र इस देश की राजधानी मोंटेवीडियो में आयोजित हुआ।

चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शन हाईश्योंग, उरुग्वे में चीनी राजदूत हुआंग याचोंग सहित दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जगत से 100 से अधिक अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सीएमजी महानिदेशक शन हाईश्योंग ने अपने वीडियो भाषण में कहा कि हालिया संपन्न चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने एक बार फिर दुनिया के सामने गंभीरता से घोषणा की कि चीन अपने उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार करेगा और सभी पक्षों के लिए जीत-जीत सहयोग का एक नया परिदृश्य तैयार करेगा।

शीघ्र ही समाप्त होने वाली '14वीं पंचवर्षीय योजना' (2021-2025) पर नजर डालें, तो चीन का आर्थिक और सामाजिक विकास एक नए स्तर पर पहुंच गया है, तथा वैश्विक आर्थिक विकास में इसका योगदान लगभग 30% बना हुआ है।

शन ने यह भी कहा कि चाइना मीडिया ग्रुप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सामूहिक ज्ञान और परामर्श के लिए एक वैश्विक मंच का निर्माण करेगा, 'चार वैश्विक पहलों' को लागू करेगा, वैश्विक शासन के लिए चीन के समाधानों को दुनिया के साथ साझा करेगा, चीनी शैली के आधुनिकीकरण की व्यापक संभावनाओं को दुनिया के साथ साझा करेगा और नए युग में चीन की अभिनव गति को दुनिया के साथ साझा करेगा।

चीन का विकास दुनिया से अलग नहीं हो सकता, और दुनिया की समृद्धि के लिए भी चीन की आवश्यकता है। चाइना मीडिया ग्रुप सभी लोगों के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने, मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने तथा संयुक्त रूप से मानवता के बेहतर भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

वहीं, उरुग्वे में चीनी राजदूत हुआंग याचोंग ने कहा कि चीन और उरुग्वे के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वे विभिन्न विचारधाराओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व, विभिन्न आकार की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी लाभ वाले सहयोग और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी सीख व आदान-प्रदान के एक आदर्श उदाहरण हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में, चीन और उरुग्वे के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास लगातार मज़बूत हुआ है, उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान लगातार हुए हैं, व्यावहारिक सहयोग के सार्थक परिणाम मिले हैं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जीवंत व विविध रहा है। भविष्य की ओर देखते हुए, दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग की संभावनाएं व्यापक और आशाजनक हैं। चीन उरुग्वे के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विकास को निरंतर बढ़ावा देने और दोनों देशों की जनता को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर है।

उधर, उरुग्वे की रक्षा मंत्री सैंड्रा लाजो ने अपने संबोधन में कहा कि यह वैश्विक संवाद देशों को आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आज के चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, राष्ट्रों के बीच स्थिरता और आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

उरुग्वे और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमेशा एक-दूसरे को समझते और समर्थन करते रहे हैं। उरुग्वे चीन के साथ मिलकर शांति, नवाचार और मानव जाति के सतत विकास के लिए प्रयास करता रहेगा।

इस कार्यक्रम में, अतिथियों ने 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन के महत्वपूर्ण महत्व तथा चीन द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ विकास के अवसरों को साझा करने जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

उनका कहना है कि चीन की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन को व्यापक सामाजिक भागीदारी और आम सहमति निर्माण से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें चीन से सीखना चाहिए कि खुलेपन, समावेशिता और व्यापक भागीदारी के आधार पर कुशल रणनीतिक डिजाइन और कार्यान्वयन कैसे प्राप्त किया जाए।

उरुग्वे अतिथियों ने यह भी कहा कि चीन कई वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान रखता है और 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार के माध्यम से नई उत्पादक शक्तियों के विकास का नेतृत्व करने की तैनाती को और स्पष्ट किया।

भविष्य में, चीन न केवल अपनी सीमाओं के भीतर आधुनिकीकरण का नेतृत्व करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

