मोटेगी को जापान का अगला विदेश मंत्री नियुक्त कर सकती हैं ताकाइची

टोक्यो, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की नेता चुनी गईं पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची जल्द ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। संभावना जताई जा रही है कि वो एलडीपी महासचिव तोशिमित्सु मोटेगी को विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकती हैं।

क्योडो न्यूज ने सोमवार को बताया कि ताकाइची पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा को मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त कर सकती हैं।

प्रमुख समाचार एजेंसी ने कहा, "मोटेगी भी ताकाइची के साथ अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। ताकाइची अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को भी कैबिनेट या पार्टी की नई कार्यकारिणी में शामिल कर सकती हैं।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "मोटेगी 69 वर्षीय वरिष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्य हैं, जिन्होंने 2019 से 2021 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है और उद्योग मंत्री का पद भी संभाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के दौरान वार्ताकार के तौर पर शामिल रहे हैं।"

बता दें, इस साल का चुनाव एलडीपी के लिए नई चुनौतियों के बीच हुआ है। पात्र मतदाता सदस्यों की संख्या घटकर लगभग 9,15,600 रह गई है। नई नेता के लिए ये सत्ता का ताज कांटों भरा है। ताकाइची की पार्टी दोनों सदनों में बहुमत खो चुकी है फिर भी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सत्ता में है। तो ऐसे में उन्हें कठिनाइयों से निपटना होगा, गुटबाजी को दूर करना होगा और जनता का विश्वास फिर से हासिल करना भी चुनौती से कम नहीं है।

वर्षों से सुस्त विकास, बढ़ती कीमतें और येन के तीव्र अवमूल्यन ने जनता पर भारी असर डाला है, और एलडीपी की दो हार ने इसके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ताकाइची एलडीपी के रूढ़िवादी धड़े की एक प्रमुख आवाज रही हैं और लंबे समय से इसके मुद्दों की वकालत करती रही हैं। उन्हें शनिवार को 185 वोट मिलने के बाद एलडीपी का नेता चुना गया। उन्होंने शिंजिरो कोइजुमी को हराया, जिन्हें पार्टी नेतृत्व की दौड़ में शामिल पांच उम्मीदवारों में से किसी को भी शुरुआती दौर के मतदान में बहुमत नहीं मिलने के बाद हुए दूसरे दौर के मतदान में 156 वोट मिले।

प्रधानमंत्री के रूप में, ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के तीन साल के शेष कार्यकाल को पूरा करेंगी, जो सितंबर 2027 में समाप्त हो रहा है।

--आईएएनएस

केआर/