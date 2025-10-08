मिस्र में गाजा युद्धविराम वार्ता का नया दौर आयोजित

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। 6 अक्टूबर को मिस्र की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन (हमास) और इजरायल ने उसी दिन मिस्र के लाल सागर तटीय शहर शर्म अल-शेख में गाजा युद्धविराम वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया।

मिस्र के काहिरा न्यूज टीवी के अनुसार, इजरायल और हमास के बीच वार्ता अप्रत्यक्ष रूप से संचालित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता मिस्र और कतर के मध्यस्थ कर रहे हैं। इन वार्ताओं का प्रमुख उद्देश्य इजरायली बंदियों और फिलिस्तीनी कैदियों के संभावित आदान-प्रदान के लिए आधार तैयार करना है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिस्र और कतर के मध्यस्थ सभी बंदियों की रिहाई एवं आदान-प्रदान सुनिश्चित करने हेतु एक ठोस तंत्र स्थापित करने के लिए इजरायल और हमास के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

