'मारिया' और 'कटरीना' से भी खतरनाक 'मेलिसा', जमैका से टकराएगा तूफान

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। कैरेबियाई देश जमैका में तूफान मेलिसा को लेकर दहशत का माहौल है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने विनाशकारी परिणाम की चेतावनी दी है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) का कहना है कि यह 2005 (प्यूर्टो रिको) के कटरीना और 2017 (अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स) के मारिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है।

मेलिसा 24 घंटे में कैटेगरी 5 का तूफान बन गया। जमैका से टकराने से पहले ही मौसम में काफी बदलाव देखा गया। तीन लोगों की मौत हो गई। शनिवार को मेलिसा ने 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया था। 24 घंटे में रविवार रात तक इसकी रफ्तार 225 केएमपीएच हो गई और सोमवार को ये 260 केएमपीएच हो गई थी। इसके बाद ही यह कैटेगरी-5 तूफान बन गया। हवा की अधिकतम गति 175 मील प्रति घंटा थी।

कैटेगरी 5 को हरिकेन की सबसे खतरनाक श्रेणी माना जाता है। इसमें हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटा (या 157 मील प्रति घंटा) से अधिक होती है।

समुद्र में ऊंची लहरें और तूफानी ज्वार कई मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जिससे तटीय इलाकों में भारी बाढ़ आ जाती है। 2025 में अब तक 4 कैटेगरी-5 तूफान दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन को मान रहे हैं।

इस बीच प्रधानमंत्री होलनेस ने नागरिकों से घरों के अंदर रहने और प्रशासनिक आदेशों का पालन करने को कहा है। अमेरिकी एनएचसी के निदेशक माइकल ब्रेनन ने मंगलवार को तेज हवाओं और भयंकर बारिश से जानलेवा बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी दी।

तूफान का विनाशकारी असर जमैका में पहले से ही महसूस किया जा रहा है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने सोमवार शाम को बताया कि तूफान की "तैयारी" के दौरान ही तीन लोगों की मौत हो गई।

जमैका के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा: "हम जनता से बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं: छत पर चढ़ना, रेत की बोरियां लगाना, या पेड़ काटना जैसे काम आसान लग सकते हैं, लेकिन तूफान की स्थिति में छोटी सी भी गलती से गंभीर चोट या मौत हो सकती है।"

जमैका पब्लिक सर्विस (जेपीएस) के अनुसार, पिछले एक दिन में जमैका में 52,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि हरिकेन मेलिसा द्वीप के करीब आ रहा है।

तूफान ने हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी तबाही मचाई। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मेलिसा का असर मंगलवार रात तक क्यूबा में शुरू हो जाएगा। बुधवार को बहामास में हरिकेन की स्थिति बनेगी। जमैका के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने तूफान से संबंधित तीन मौतों की सूचना दी है।

