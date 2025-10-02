Manchester Synagogue Attack : यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हमला, संदिग्ध को पुलिस ने मारी गोली

नई दिल्ली: उत्तरी इंग्लैंड के मैनचेस्टर स्थित एक यहूदी धर्म स्थल के बाहर हुए हमले में चार लोग घायल हो गए हैं। अज्ञात शख्स ने चाकू से वार करने के बाद लोगों को गाड़ी से टक्कर मारी। संदिग्ध को पुलिस ने गोली मार दी है।

'द गार्जियन' ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) के एक बयान के हवाले से बताया कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस अधिकारियों को सुबह 9.31 बजे क्रम्पसॉल के मिडलटन रोड स्थित प्रार्थना स्थल में एक आम नागरिक ने बुलाया था। बताया कि उसने एक कार को आम लोगों की ओर बढ़ते देखा है और एक व्यक्ति पर चाकू से हमला होते भी देखा है।

बयान में आगे कहा गया, "सुबह 9.34 बजे फायरआर्म्स ऑफिसर्स को तैनात किया गया क्योंकि पुलिस को आम नागरिकों से लगातार रिपोर्ट मिल रही थी कि एक सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला किया गया है। जीएमपी ने सुबह 9.37 बजे 'प्लेटो' की घोषणा की।" यह राष्ट्रीय कोडवर्ड है जिसका उपयोग पुलिस और आपातकालीन सेवाओं द्वारा "आतंकवादी हमले" का जवाब देते समय किया जाता है।

पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना का विवरण पेश किया है। आगे लिखा है, "ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस अधिकारियों ने सुबह 9.38 बजे गोलियां चलाईं जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पैरामेडिक्स 9.41 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को देख रहे हैं, वर्तमान में चार आम नागरिक इस हमले में घायल हुए हैं।

वहीं, मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने बताया कि क्रम्पसॉल के मिडलटन रोड पर एक "गंभीर घटना" हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

यह घटना योम किप्पुर के दिन हुई, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र दिन है। यहूदी इसे प्रायश्चित का दिन मानते हैं।

कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट (सीएसटी) ने इस घटना को "यहूदी वर्ष के सबसे पवित्र दिन पर एक भयावह हमला" बताया है। यूके में यहूदी-विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने वाले इस संगठन ने कहा, "उत्तरी मैनचेस्टर के एक प्रार्थना स्थल में हुई एक गंभीर घटना के बाद सीएसटी पुलिस और स्थानीय यहूदी समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह यहूदी वर्ष के सबसे पवित्र दिन पर एक भयावह हमला प्रतीत होता है। हम जीएमपी अधिकारियों और प्रार्थना स्थल के सुरक्षाकर्मियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने घटना से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की।"