Manchester Synagogue Attack : ब्रिटिश पीएम स्टार्मर बोले, 'मैं स्तब्ध, यहूदियों की सुरक्षा का हर संभव प्रयास करेंगे हम'

मैनचेस्टर सिनेगॉग हमले पर ब्रिटिश पीएम स्टार्मर का बयान
Oct 03, 2025, 03:45 AM
मैनचेस्टर हमले में दो की मौत: ब्रिटिश पीएम स्टार्मर बोले, 'मैं स्तब्ध, यहूदियों की सुरक्षा का हर संभव प्रयास करेंगे हम'

लंदन: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने मैनचेस्टर में हुए हमले पर दुख जताया है। कोपेनहेगन में ईयू बैठक को छोड़ स्वदेश लौटते समय उन्होंने कहा कि आज (गुरुवार) सुबह का हमला बेहद चौंकाने वाला रहा।

उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा, "मैं एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने के लिए लंदन वापस जा रहा हूं। देश भर के यहूदी प्रार्थना स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। हम अपने यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"

इजरायली दूतावास ने ग्रेटर मैनचेस्टर में हुई घटना को लेकर बयान जारी किया। इसमें कहा, "यूनाइटेड किंगडम स्थित इजरायली दूतावास मैनचेस्टर के हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) में आज योम किप्पुर के दिन हुए हमले की निंदा करता है। यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन, प्रार्थना और समुदाय के स्थान पर, इस तरह की हिंसा का कृत्य घृणित और अत्यंत दुखद है। दूतावास घटनाक्रम पर नजर रखने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मैनचेस्टर यहूदी समुदाय, ब्रिटिश अधिकारियों और सामुदायिक सुरक्षा ट्रस्ट (सीएसटी) के संपर्क में है।"

"हम ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं। यूनाइटेड किंगडम में यहूदी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।"

बता दें, मैनचेस्टर में गुरुवार सुबह यहूदी प्रार्थना स्थल पर संदिग्ध ने एक शख्स पर चाकू से हमला करने के बाद कार से कुछ लोगों को टक्कर मारी। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) के मुताबिक इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को भी पुलिस ने मार गिराया है।

यह घटना गुरुवार सुबह योम किप्पुर के दिन हुई, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र दिन है। यहूदी इसे प्रायश्चित का दिन मानते हैं।

 

 

