मोनाको में विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह का आयोजन

Dec 02, 2025, 03:33 AM

बीजिंग, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 30 नवंबर को मोनाको में आयोजित किया गया। स्वीडिश पोल वॉल्टर डुप्लांटिस और अमेरिकी स्प्रिंटर मैकलॉघलिन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीट चुना गया।

इस वर्ष के चयन में चीन को काफी सफलता मिली है। हैमर थ्रोअर झांग जियाले ने उभरती महिला सितारा पुरस्कार जीता और चीनी एथलेटिक्स संघ को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ पुरस्कार मिला।

2025 में, डुप्लांटिस ने पुरुषों के पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड को चार बार तोड़ दिया था, तथा 16 इनडोर और आउटडोर प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाए रखा था। मैकलॉघलिन ने टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की विश्व चैंपियनशिप 47.78 सेकंड के समय के साथ जीती और 42 साल पुराना विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड तोड़ दिया।

19 वर्षीय झांग जियाले को उभरती महिला सितारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदस्य संघ पुरस्कार चीनी एथलेटिक्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन सदस्य संघों को मान्यता देना है, जिन्होंने पूरे वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ट्रैक एवं फील्ड की छवि के विकास एवं संवर्धन में सकारात्मक योगदान दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

