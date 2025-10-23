‘मैंने नेतन्याहू को गाजा युद्ध लड़ने से रोका था, नहीं तो शायद ये बरसों तक जारी रहता: ट्रंप

वाशिंगटन, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी वजह से ही गाजा युद्धविराम संभव हो पाया और अगर वो मध्यस्थता न करते तो शायद ये बरसों तक जारी रहता।

ट्रंप ने अमेरिकी पत्रिका 'टाइम' को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध रोकने पर मजबूर किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो यह वर्षों तक चलता रहता।

15 अक्टूबर को हुआ साक्षात्कार 23 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया, जिसमें ट्रंप ने दावा किया, "मैंने बीबी (नेतन्याहू) से कहा, बीबी, तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते। तुम अलग-अलग लड़ाइयां लड़ सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और दुनिया की तुलना में इजरायल बहुत छोटी जगह है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "आप जानते हैं, मैंने उन्हें रोक दिया, नहीं तो वह यूं ही लड़ते रहते। यह बरसों तक चलता रहता। और मैंने उसे रोका, और जब मैंने रोका तो सभी एकजुट हो गए। यह अद्भुत था।"

उन्होंने कतर में हमास नेताओं पर इजरायल के हमले के प्रयास को "भयानक गलती" बताया, लेकिन कहा कि इससे समझौते की दिशा में गति भी आई। ट्रंप बोले, "और जब उन्होंने कतर पर हमला कर एक रणनीतिक गलती की, वह बहुत भयानक थी। लेकिन वास्तव में, और मैंने अमीर से कहा भी, यही वह बात थी जिसने हम सबको एकजुट किया, क्योंकि यह इतना बेमेल था कि इसने सभी को वह करने पर मजबूर कर दिया जो उन्हें करना था।"

इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर इजरायल पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो वह अमेरिका का 'पूरा समर्थन' खो देगा। ट्रंप से इजरायल के पश्चिमी तट के पूरे या कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर सवाल किया गया।

तो ट्रंप बोले, "ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों को अपना वचन दिया था और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब देशों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। मैंने अरब देशों को अपना वचन दिया था। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, तो इजरायल पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन खो देगा।"

