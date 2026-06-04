मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले 12 विदेशियों में से 9 की हुई शिनाख्त

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वाले 12 विदेशी नागरिकों में से नौ की शिनाख्त कर ली है।

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मालवीय नगर स्थित होटल 'फ्लोरिश स्टेज' में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इनमें नौ भारतीय नागरिक थे, जबकि 12 विदेशी नागरिक थे। ये विदेशी नागरिक बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक जैसे देशों के रहने वाले थे।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी नागरिकों की सूची विदेश मंत्रालय को भेज दी है, ताकि उनके शवों को उनके संबंधित देशों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में मदद मिल सके।

इन विदेशी नागरिकों की पहचान घटनास्थल से मिले पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर की गई।

पुलिस ने सभी विदेशी नागरिकों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया संबंधित देशों के दूतावासों से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद पूरी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सभी विदेशी नागरिकों के शवों का पोस्टमॉर्टम उनके संबंधित दूतावासों से अनुमति मिलने के बाद किया गया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, आग से इमारत का बेसमेंट, भूतल और ऊपर की पांच मंजिलें गर्मी और धुएं की चपेट में आ गईं। फिलहाल, घटना के कारणों की जांच जारी है।

आग सुबह लगी और देखते ही देखते बहुमंजिला इमारत की कई मंजिलों में फैल गई।

बचाव दल ने इमारत से 47 लोगों को निकाल लिया। 26 घायल लोगों का शहर के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने उस होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लवकेश बजाज को उस समय हिरासत में लिया, जब अधिकारी उनकी और उनकी पत्नी की तलाश कर रहे थे। दोनों के खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जा चुका था।

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब जांच एजेंसियां सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, प्रशासनिक लापरवाही और अन्य संभावित खामियों की जांच कर रही हैं। अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि होटल में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम मौजूद थे या नहीं और क्या होटल सभी कानूनी नियमों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा था।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने भी इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। निगम का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के एक सप्ताह के भीतर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस हादसे में भारी संख्या में हुई मौतों के पीछे गंभीर लापरवाही और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन जिम्मेदार था।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी