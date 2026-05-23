मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने सीएम विजय को किया फोन, सितंबर में कर सकते हैं तमिलनाडु का दौरा

कुआलालंपुर, 22 मई (आईएएनएस)। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से बात की और उन्हें पद संभालने पर बधाई दी।

फोन कॉल के दौरान पीएम इब्राहिम ने कहा कि वह सितंबर में ब्रिक्स समिट में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करने के लिए भारत आएंगे।

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "आज अपने दोस्त मुख्यमंत्री विजय से बात की और एक बार फिर तमिलनाडु के लोगों के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी।"

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं सितंबर में ब्रिक्स समिट में शामिल होने और पीएम मोदी के साथ मीटिंग करने के लिए भारत आऊंगा और अगर मौका मिला तो मैं तमिलनाडु का एक छोटा सा दौरा करूंगा। सीएम विजय को लोगों की भलाई और तमिलनाडु के एक अच्छे भविष्य के लिए अच्छा नेतृत्व करने और शासन करने की शक्ति और समझ मिलती रहे।"

दो हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब इब्राहिम ने तमिलनाडु चुनाव में विजय की जीत पर उन्हें बधाई दी है। इससे पहले 12 मई को इब्राहिम ने तमिलनाडु चुनाव में विजय की जीत पर उन्हें बधाई दी थी और मलेशिया और तमिलनाडु के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया था।

पीएम इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं अपने दोस्त विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर दिल से बधाई देता हूं। कई सालों तक उनके चाहने वाले फैन्स ने उन्हें तीन घंटे के अंदर भ्रष्ट नेताओं और अलग-अलग विलेन को हराते देखा। तमिलनाडु के लोगों ने अब विजय को स्क्रीन पर निभाए गए किसी भी रोल से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ओरु विरल पुराची (एक उंगली की क्रांति) अब इतिहास रचने की कगार पर है।"

उन्होंने कहा, "मलेशिया और तमिलनाडु के बीच पीढ़ियों से गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

भारत 2026 में 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' थीम के आधार पर ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, जो 2025 में रियो डी जनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए लोगों पर केंद्रित और मानवता को सबसे पहले रखने वाले नजरिए को दिखाता है।

--आईएएनएस

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