मलेशिया-थाईलैंड समुद्री सीमा पर अवैध प्रवासियों से भरी नाव पलटी, एक की मौत, 10 लोग बचाए गए

कुआलालंपुर, 9 नवंबर (आईएएनएस)। मलेशिया में 100 अवैध प्रवासियों को लेकर जा रही नाव डूब गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसा मलेशिया-थाईलैंड समुद्री सीमा के पास हुआ है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक मलेशिया के केदाह पुलिस प्रमुख अदजली अबू शाह ने कहा कि यह नाव एक बड़े जहाज का हिस्सा थी, जिस पर एक गिरोह लगभग 300 लोगों को ले जा रहा था।

एक महीने पहले ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जिसमें 300 प्रवासियों को लेकर जा रही नाव पलट गई थी। केदाह पुलिस प्रमुख अदजली के अनुसार, लगभग 300 प्रवासी एक बड़े जहाज पर सवार हुए थे। जैसे ही बड़ा जहाज मलेशियाई समुद्री सीमा के पास पहुंचा, गिरोह ने अधिकारियों की नजरों से बचने के लिए प्रवासियों को तीन छोटी नावों में बांट दिया।

इनमें से 100 लोगों को लेकर जा रही एक नाव तीन दिन पहले पलट गई थी। वहीं इससे जुड़ी दो अन्य नावों के बारे में अब तक कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी कई लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि घायलों और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

संभावना है कि और भी पीड़ित मिल सकते हैं। प्रारंभिक खुफिया जानकारी के आधार पर नाव म्यांमार के बुथिदाउंग से लगभग 300 यात्रियों के साथ रवाना हुई थी।

मलेशियाई समुद्री प्रवर्तन एजेंसी के उत्तरी राज्यों केदार और पर्लिस के निदेशक रोमली मुस्तफा ने दोहराया कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, "सीमा पार के गिरोह अत्यधिक जोखिम भरे समुद्री मार्गों का उपयोग करके अप्रवासियों को मानव तस्करी का शिकार बनाकर उनका सक्रिय रूप से शोषण कर रहे हैं। मलेशियाई समुद्री प्रवर्तन एजेंसी मानव तस्करी गतिविधियों में शामिल किसी भी पक्ष के साथ समझौता नहीं करेगा।"

--आईएएनएस

केके/वीसी