मलेशिया से जापान के लिए रवाना हुए ट्रंप, नवनिर्वाचित पीएम ताकाइची से करेंगे मुलाकात

Oct 27, 2025, 06:30 AM

कुआलालंपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छह दिवसीय एशियाई यात्रा पर हैं। मलेशिया में आसियान समिट में शामिल होने के बाद वह दूसरे पड़ाव के लिए जापान रवाना हो गए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई।

जापान के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "अभी-अभी मलेशिया से विदा ली है, जो एक महान और जीवंत देश है। प्रमुख व्यापार और रेयर अर्थ डील पर हस्ताक्षर किए, और कल, सबसे महत्वपूर्ण बात- थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। कोई युद्ध नहीं! लाखों लोगों की जान बच गई। यह सब कर पाना बहुत सम्मान की बात है। अब, जापान के लिए रवाना हो रहा हूं।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सोमवार को स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5 बजे टोक्यो पहुंचेंगे। टोक्यो पहुंचने पर, वह इंपीरियल पैलेस में जापानी सम्राट नारुहितो के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे।

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जापान यात्रा के दौरान वहां की नवनिर्वाचित कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री साने ताकाइची से भी बातचीत करेंगे। मलेशिया से, अमेरिकी राष्ट्रपति जापान और फिर दक्षिण कोरिया जाएंगे। यहां उनसे अमेरिकी कारखानों और अन्य परियोजनाओं के लिए कम से कम 900 अरब डॉलर के निवेश पर बातचीत में प्रगति की उम्मीद है।

हाल ही में जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के निर्वाचित होने के एक सप्ताह बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा हो रहा है। इस दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के करीबी ताकाइची से मिलने वाले हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप और आबे एक-दूसरे के करीबी थे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों से इस नियोजित यात्रा के बारे में बात करते हुए बताया कि इस यात्रा पर ट्रंप जापान में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे।

दक्षिण कोरिया में, ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुप्रतीक्षित बैठक कर सकते हैं, जिसकी जोरशोर से चर्चा चल रही है।

अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, एपीईसी शिखर सम्मेलन ग्योंगजू में आयोजित होने वाला है, जबकि ट्रंप-शी की मुलाकात बुसान शहर में होने की उम्मीद है। यह बैठक चीन और अमेरिका में जारी ट्रेड वॉर के बीच हो रही है।

--आईएएनएस

केके/एएस

