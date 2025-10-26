अन्तरराष्ट्रीय

मलेशिया में रेड कार्पेट पर थिरके ट्रंप, पारंपरिक डांस के साथ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत

Oct 26, 2025, 07:36 AM

वाशिंगटन, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आगमन होने पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ट्रंप अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने मलेशिया का दौरा किया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में और लिंडन जॉनसन ने 1966 में मलेशिया का दौरा किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति का कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर मलेशियाई अधिकारियों और दर्शकों की भीड़ ने स्वागत किया। इस मौके पर मलेशिया के पारंपरिक डांस के साथ राष्ट्रपति का स्वागत हुआ। रेड कार्पेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति भी डांस कर रहे कलाकारों के साथ थिरकने लगे।

इस समिट में जाने का मुख्य कारण कंबोडिया और थाईलैंड के साथ हुए युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर करना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार देर शाम एयर फोर्स वन से मलेशिया रवाना होने से पहले अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, "मैं मलेशिया जा रहा हूं, जहां मैं उस महान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा, जिसकी मध्यस्थता मैंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच गर्व से की थी। दुख की बात है कि थाईलैंड की राजमाता का हाल ही में निधन हो गया। मैं थाईलैंड के महान लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि वहां पहुंचने पर मैं उनके अद्भुत प्रधानमंत्री से मिलूंगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पहुंचते ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं!

बता दें, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने मीडिया से कहा, "मैंने आज मलेशिया की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि, मलेशिया के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौते के संबंध में, मैंने उनसे इसे कल सुबह के लिए पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया है।"

थाईलैंड की पूर्व रानी सिरीकित का 24 अक्टूबर की देर रात 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सरकारी जनसंपर्क विभाग ने शनिवार को यह घोषणा की थी।

दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव जुलाई में सैन्य झड़प में बदल गया, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 300,000 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पांच दिनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष युद्धविराम पर सहमत हुए, जिसकी मध्यस्थता आंशिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। तब से एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं।

शाही परिवार थाईलैंड में पूजनीय है। कई लोग इसे अर्ध-दैवीय व्यक्तित्व मानते हैं और मीडिया में इसकी खूब चर्चा होती है। देशभर में सार्वजनिक स्थानों और निजी घरों में सोने से सजे चित्र लगे होते हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी

