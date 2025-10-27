अन्तरराष्ट्रीय

मलेशिया में एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के पीएम से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर हुई चर्चा

Oct 27, 2025, 04:48 PM

कुआलालंपुर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

विदेश मंत्री जयशंकर फिलहाल मलेशिया की यात्रा पर हैं।

बैठक के बाद, जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "आसियान 2025 की बैठकों के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक बधाई। हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को पोषित करने की उनकी प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं।"

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। लक्सन ने इस साल मार्च में भारत का दौरा किया था, जिसमें दोनों देश एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए थे। उनके साथ एक उच्च-स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने मुंबई में भारतीय बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की।

इस यात्रा के दौरान, पीएम लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने रक्षा और समुद्री संबंधों में अधिक सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

एक संयुक्त बयान में, नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सभी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाली दो पहलों, इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (आईपीओआई) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल हो गया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

