मेलानिया ट्रंप ने महिलाओं से साहसी बनने और जोखिम उठाने का किया आग्रह

वॉशिंगटन, 13 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने पूरे अमेरिका की महिलाओं से आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की अपील की। उन्होंने व्हाइट हाउस में विमेंस हिस्ट्री मंथ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होती है।

कामकाजी माताओं और व्यवसाय, खेल, कानून प्रवर्तन, सरकार व नागरिक समाज से जुड़ी महिला नेताओं से भरे एक सभागार को संबोधित करते हुए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने कहा कि देश की ताकत परिवारों और समुदायों में महिलाओं के प्रभाव से गहराई से जुड़ी है।

उन्होंने कहा, “अमेरिका की ताकत इस बात से गहराई से जुड़ी है कि महिलाएं अपने बच्चों के चरित्र, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को किस तरह आकार देती हैं। हमारे समुदायों में विकसित होने वाले मूल्य अगली पीढ़ी की आवाज और दृष्टि को आकार देते हैं।”

मेलानिया ने यह बात व्हाइट हाउस में उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कही, जिसका उद्देश्य पूरे अमेरिका में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न पेशों और क्षेत्रों की सफल महिलाओं को आमंत्रित किया गया था।

अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं को व्यक्तिगत विकास में निवेश करने और अवसरों को पाने के लिए साहस बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा, “सभी युवा महिलाओं, उद्यमियों और भविष्य की नेताओं से मेरा कहना है कि अपने लिए समय निकालें, हर दिन खुद को शिक्षित करें और अपने जुनून को फैलाएं। साहसी बनें और जोखिम उठाएं।”

उन्होंने अमेरिकी कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की उनकी क्षमता पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा, “आज पूरे देश में महिलाएं करियर की महत्वाकांक्षा और परिवार के बीच संतुलन बनाने के अनोखे तरीके खोज रही हैं। हम सभी इन अद्भुत महिलाओं को जानते हैं। वे आज पहले से कहीं अधिक अमेरिका के कार्यबल पर अपना दबदबा बना रही हैं।”

अपने पेशेवर सफर को याद करते हुए मेलानिया ट्रंप ने कहा कि जिज्ञासा और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति उनकी सफलता की कुंजी रही है। जिज्ञासा ज्ञान को जन्म देती है और ऐसे विचारों और उद्योगों के द्वार खोलती है जिन्हें मैं शायद अन्यथा नजरअंदाज कर देती।

उन्होंने बताया कि अपने करियर में उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है, जिनमें फैशन, प्रकाशन, टेलीविजन और फिल्म निर्माण शामिल हैं। इन अनुभवों ने अनुकूलन क्षमता और नवाचार के महत्व को और मजबूत किया।

उन्होंने कहा, “इस खुले दृष्टिकोण ने मुझे कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित किया। इनमें फैशन, डिजिटल एसेट्स, प्रकाशन, एक्सेसरीज़, स्किनकेयर, कमर्शियल टेलीविजन और फिल्म निर्माण शामिल हैं।”

उन्होंने कहा कि उनके शुरुआती व्यावसायिक अनुभवों से मिली सीख आज भी नेतृत्व के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देती है।

उन्होंने कहा, “बाजार बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन विचारशील नेतृत्व और निरंतर सीखने के मूल सिद्धांत हमेशा कायम रहते हैं।” उन्होंने नेतृत्व की भूमिकाओं को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि सफलता के लिए अक्सर दृढ़ता, अनुशासन और बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होता है।

उन्होंने कहा, “सफलता की ओर बढ़ते समय बारीकियों पर ध्यान, व्यस्त कार्यक्रम और एक साथ कई काम करना रोजमर्रा की हकीकत होते हैं।” यही सिद्धांत उन्हें एक “मां, मानवतावादी, परोपकारी और उद्यमी” के रूप में मार्गदर्शन देते हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति की भी सराहना की और उन्हें सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, “हमारे कमांडर-इन-चीफ का परिचय देना मेरे लिए सम्मान की बात है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को बढ़ावा देने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। कृपया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करें।”

अमेरिका में हर साल मार्च महीने में विमेंस हिस्ट्री मंथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश के इतिहास, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना है।

इस दौरान सरकारी एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज संगठन पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर किया जाता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है।

व्हाइट हाउस भी परंपरागत रूप से इस महीने के दौरान विशेष कार्यक्रम और सभाएं आयोजित करता है, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की महिला नेताओं को सम्मानित किया जाता है।

इन कार्यक्रमों में अक्सर यह दिखाया जाता है कि महिलाएं अमेरिका में नीति-निर्माण, व्यावसायिक नवाचार और सामुदायिक नेतृत्व को किस तरह आकार दे रही हैं।

--आईएएनएस

पीएम