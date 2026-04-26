Mali Terror Attack 2026 : माली में हमलों के बाद भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

बमाको: पश्चिम अफ्रीकी देश माली में शनिवार को कई जगहों पर सशस्त्र समूहों के हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी भारतीयों से अत्यधिक सतर्क रहने, सावधानी बरतने और घरों के अंदर रहने की अपील की है।

बमाको स्थित भारतीय दूतावास ने जारी बयान में कहा, “हालिया सुरक्षा घटनाक्रम और काती सहित माली के अन्य हिस्सों में हमलों की खबरों को देखते हुए माली में रह रहे सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सतर्क रहें, पूरी सावधानी बरतें, घरों के भीतर रहें और समय-समय पर माली प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।”

दूतावास ने बताया कि वह माली प्रशासन के साथ समन्वय में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अपडेट जारी किए जाएंगे।

साथ ही भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे दूतावास की वेबसाइट तथा फेसबुक और एक्स पर आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए संपर्क में बने रहें।

इससे पहले शनिवार को माली की सेना ने पुष्टि की थी कि देश के कई शहरों में सशस्त्र आतंकवादी समूहों ने हमले करने की कोशिश की, हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है।

माली सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे जारी बयान में कहा कि सेना की जवाबी कार्रवाई से हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है।

बयान के अनुसार, सुरक्षा बलों का व्यापक अभियान जारी है, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है और उनके उपकरण नष्ट कर दिए गए हैं।

सेना ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें, शांत रहें और ऐसे वीडियो या संदेश साझा न करें, जिनसे जनता में भय या भ्रम फैल सकता है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, राजधानी बमाको के नजदीक स्थित सैन्य छावनी शहर काती में जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं।

सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि राजधानी और देश के अंदरूनी इलाकों में कई ठिकानों तथा सैन्य बैरकों पर एक साथ हमले किए गए।

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में माली सेना ने सेगू क्षेत्र के मरकाला से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक प्रशिक्षण शिविर को नष्ट किया था। वहां से बड़ी मात्रा में सैन्य सामान और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए गए थे।

--आईएएनएस