मेलबर्न सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

सिडनी, 7 सितम्बर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रविवार तड़के गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस के हवाले से बताया कि 26 वर्षीय पीड़ित अपने साथियों के साथ केंद्रीय व्यावसायिक जिले के एक कोने पर खड़ा था, जब तड़के लगभग 3.40 बजे एक अज्ञात हमलावर ने उसे गोली मार दी।

हमले में घायल साथी उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ग्राहम बैंक्स ने कहा कि इस घटना को एक टारगेट अटैक मान कर पड़ताल की जा रही है और उन्होंने पुष्टि की कि पुलिस पीड़ित को जानती थी। उन्होंने दावा किया कि घटना स्थल और हमले की प्रकृति को देखते हुए हत्यारे को खोजने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की जाएगी।

उन्होंने कहा, "शहर के बीचों-बीच, यहां तक कि सुबह के शुरुआती घंटों में भी, ऐसी घटना होना कतई स्वीकार्य नहीं है।"

पीड़ित को अस्पताल छोड़ने आए उसके साथियों से जांच में मदद के लिए पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया गया है।

इससे पहले, 1 सितंबर को, मेलबर्न के उत्तरी उपनगरों में गोलीबारी और कार दुर्घटना के बाद एक पुरुष और महिला को गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस के एक बयान में कहा गया था कि 1 सितंबर की रात लगभग 9.30 बजे, मध्य मेलबर्न से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित एपिंग उपनगर में एक कार और ट्रक की टक्कर की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया था।

कार में सवार 23 वर्षीय एक पुरुष को गोली लगी थी जिसे अस्पताल पहुंचाया गया था।

कार में सवार 18 वर्षीय महिला को भी काफी चोट लगी थी।

ट्रक चालक को कोई चोट नहीं आई थी। पुलिस ने दावा किया था कि जांचकर्ताओं को नहीं लगता कि ट्रक चालक की गोलीबारी में कोई संलिप्तता थी।

मौके पर पहुंचे अधिकारियों को दुर्घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर टक्कर के बाद जली हुई एक कार भी मिली थी।

--आईएएनएस

