माली में कई शहरों पर आतंकी हमले, रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की मौत

बामाको, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की काटी शहर में उनके आवास पर हुए हमले में मौत हो गई है। यह शहर राजधानी बामाको के पास है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार उन पर सशस्त्र आतंकी समूहों ने हमला किया।

कुछ लोगों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि देश के कई शहरों में आतंकियों ने शनिवार को एक साथ कई हमले कर दिए, जिनमें 16 लोग घायल हो गए। काटी में मंत्री सादियो कैमारा के घर को भी निशाना बनाया गया और इस हमले में मंत्री और उनकी दूसरी पत्नी की मौत हो गई।

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, सरकार ने शनिवार की शाम को एक बयान में कहा कि ये हमले कई जगहों पर हुए, जिनमें काटी, सेवारे, गाओ, किदाल और राजधानी बमाको शामिल हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और संपत्ति का नुकसान सीमित रहा है। सरकार ने रविवार तक आधिकारिक तौर पर मंत्री की मौत की पुष्टि नहीं की थी।

माली की सेना के जनरल स्टाफ ने रविवार को कहा कि किदाल, काटी और अन्य इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी हैं। ये अभियान शनिवार के हमलों के बाद शुरू किए गए थे।

सेना ने एक अलग बयान में कहा कि इन हमलों का मकसद देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना और डर और अराजकता फैलाना था।

इसके साथ ही देशभर में अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और चेकपोस्ट मजबूत किए गए हैं, ताकि सुरक्षा को बेहतर किया जा सके। जनरल स्टाफ ने दोहराया कि माली की सेना देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।

दूसरी तरफ, माली में भारतीय दूतावास ने देश में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह सलाह शनिवार को हुए कई हमलों के बाद जारी की गई है।

दूतावास ने कहा क‍ि हाल की सुरक्षा स्थिति और काटी और अन्य इलाकों में हुए हमलों को देखते हुए हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे बेहद सतर्क रहें, सावधानी बरतें, घर के अंदर रहें और माली सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

दूतावास ने यह भी कहा कि वे माली के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी जारी करेंगे।

--आईएएनएस

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