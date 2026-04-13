अन्तरराष्ट्रीय

मैला चक्रवात ने पापुआ न्यू गिनी के बोगेनविले में 11 लोगों की जान ली, मचाई तबाही

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 13, 2026, 02:42 PM

मेलबर्न, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेलिया के पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) के स्वायत्त बोगेनविल क्षेत्र में टकराने के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें भूस्खलन में मारे गए आठ लोग शामिल हैं।

पीएनजी मीडिया ने सोमवार को बताया कि बोगेनविल क्षेत्रमें 11 लोगों की मौत हो गई। यह क्षेत्र पोर्ट मोर्सेबी से लगभग 950 किमी उत्तर-पूर्व में सोलोमन सागर में स्थित है, जहां चक्रवात के कारण व्यापक तबाही हुई।

नेशनल ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन आफ पापुआ न्यू गिनी के अनुसार, सेंट्रल बोगेनविल के असिको में भूस्खलन से घर नष्ट हो गए, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई।

एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरे हुए पेड़ों की चपेट में आने से दो और महिलाओं की मौत हो गई, जबकि लगभग 12 अन्य लोग विभिन्न चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेलिया ने सोलोमन सागर में कैटेगरी 5 की ताकत हासिल कर ली थी और पूर्वी पीएनजी तथा सोलोमन प्रायद्वीप में भारी बाढ़ और तबाही मचाई।

रविवार को जारी एक बयान में पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मेरेप ने कहा कि सरकार ने खाद्य राशन, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सामग्री और अस्थायी आश्रयों सहित आवश्यक राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, “हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित हर स्थान, हर द्वीप और हर समुदाय तक सहायता पहुंचे।”

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेलिया के पहले न्यू गुएना के दक्षिण-पूर्वी सिरे पर कैटेगरी 2 या 3 के तूफान के रूप में टकराने का अनुमान था, लेकिन अब इसे उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव (ट्रॉपिकल लो) में डाउनग्रेड कर दिया गया है।

यह प्रणाली पूरे प्रशांत क्षेत्र में विनाशकारी साबित हुई है, जिसने इमारतों को नष्ट किया, विशाल लहरें, तूफानी ज्वार (स्टॉर्म सर्ज) और भूस्खलन पैदा किए।

इससे पहले 8 अप्रैल को सोलोमन द्वीप में तीन लोगों के लापता होने की खबर थी, जबकि पूर्वी पापुआ न्यू गिनी में आपातकालीन चेतावनियां जारी थीं, जब चक्रवात मेलिया ने सोलोमन सागर में कैटेगरी 5 की ताकत हासिल कर ली थी।

ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने कहा था कि यह चक्रवात होनियारा से लगभग 425 किमी पश्चिम और पोर्ट मोर्सबी से 980 किमी पूर्व में कैटेगरी 5 का तूफान था।

--आईएएनएस

पीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...