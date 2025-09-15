मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के 8वें विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन पर केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय के प्रवक्ता की बधाई

बीजिंग, 15 सितंबर (आईएएनएस)। मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के संपर्क कार्यालय के प्रवक्ता ने 15 सितंबर को एक बयान जारी कर मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की 8वीं विधानसभा के चुनाव के सुचारू रूप से संपन्न होने तथा प्रारंभिक रूप से निर्वाचित 14 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और 12 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के लिए हार्दिक बधाई व्यक्त की।

प्रवक्ता ने कहा कि 8वां विधानसभा चुनाव नव संशोधित विधानसभा चुनाव कानून के अनुसार आयोजित पहला चुनाव है और यह मकाऊ के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख घटना है। यह मकाऊ निवासियों द्वारा अपने मामलों के स्वामी होने का सबसे सच्चा चित्रण है तथा एक नए प्रारंभिक बिंदु पर कानून के शासन और लोकतांत्रिक विकास की ओर मकाऊ की नई यात्रा का एक ज्वलंत प्रतिबिंब है।

प्रवक्ता ने कहा कि चीनी राष्ट्र वर्तमान में अपने महान कायाकल्प की ओर अविराम गति से अग्रसर है। मकाऊ विकास के अपने सर्वोत्तम दौर में प्रवेश कर चुका है। उच्च गुणवत्ता वाली नई विधानसभा का चुनाव मकाऊ की "एक देश, दो प्रणाली" प्रथा के नए चरण में प्रवेश करने की नई आवश्यकताओं को पूरा करता है और मकाऊ समाज के विभिन्न जगतों और आम जनता की नई अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/