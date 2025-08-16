मैक्रों ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को दी बधाई, 'भारत-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2047 तक और होगी गहरी'

पेरिस, 15 अगस्त (आईएएनएस) फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2047 तक और उसके बाद भी और गहरी होती रहेगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि भारत के लोगों को उनके 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। मुझे फरवरी में अपने दोस्त नरेंद्र मोदी का फ्रांस में स्वागत करने की याद आती है, और मैं 2047 और उसके बाद भी हमारी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूं।

पिछले महीने फ्रांस के मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने इस बात पर जोर डाला था कि फ्रांस और भारत एकजुट हैं और दोनों देश साझा महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हैं।

14 जुलाई को देश के राष्ट्रीय दिवस पर फ्रांस सरकार और फ्रांस के लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद देते हुए बैरोट ने लिखा, "आइए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करें।

भारत और फ्रांस के बीच मजबूत और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जून में पेरिस की यात्रा पर गए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक्शन समिट के लिए फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा के चार महीने के भीतर हुई थी।

मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी क्षितिज 2047 रोडमैप और रक्षा औद्योगिक रोडमैप को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यह रोडमैप 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा निर्धारित करता है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शताब्दी और रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा।

दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान, शिक्षा, प्रतिभा गतिशीलता, संग्रहालय सहयोग और लोगों के बीच संबंधों जैसे उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया है और साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी जोर दिया है।

नई दिल्ली और पेरिस अगले वर्ष भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष को भी शानदार तरीके से मनाने के लिए उत्सुक हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक और आयाम जोड़ेगा।

