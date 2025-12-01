मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली होती है: एस जयशंकर

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन (बीडब्लूसी) के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है। लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा अलग-अलग दुनिया लग सकती हैं। असल में, वे एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली होती है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "हम बीडब्ल्यूसी की आधी सदी पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि डीआरडीओ के चेयरमैन ने कहा यह पहली ग्लोबल ट्रीटी है, जिसने मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों की एक पूरी क्लास को गैर-कानूनी बना दिया। बीडब्ल्यूसी ने, अब से एक सदी पहले हुए जिनेवा प्रोटोकॉल पर आधारित, एक साफ नैतिक और कानूनी लाइन खींची कि बीमारी को कभी भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जीव विज्ञान को शांति के लिए काम करना चाहिए, नुकसान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भले ही विज्ञान आगे बढ़ रहा है, बीडब्ल्यूसी लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में खोज और गलत इस्तेमाल के बीच एक लाइन बना हुआ है, लेकिन हमें खुद से और दुनिया से एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह नियम अगले 50 सालों तक मजबूत रहेगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अभी क्या फैसले लेते हैं।"

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल और भी अनिश्चित हो गया है। विज्ञान और तकनीक में तेजी से हुए विकास की वजह से एडवांस्ड जैवतकनीकी उपकरण की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ी है और सीक्वेंसिंग और सिंथेसिस की लागत में काफी कमी आई है। हाल की बीमारियों ने नीति बनाने वालों और अभ्यास करने वालों, दोनों के लिए सीखने का एक बड़ा मौका दिया है। इसमें इन बीमारियों में कोविड-19 महामारी भी शामिल है, जिसने हम सभी को प्रभावित किया है। इन नीतियों ने बीडब्ल्यूसी को लागू करने के मामले में सोचने के लिए नए सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह साफ है कि कोई जीव वैज्ञानिक खतरा चाहे प्राकृतिक हो, अचानक हो, या जानबूझकर हो, वह तेजी से बढ़ता है; वह सीमा को चुनौती देता है, और वह सिस्टम पर हावी हो सकता है, और हुआ भी है। लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा अलग-अलग दुनिया लग सकती हैं। असल में, वे एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। जो सिस्टम प्राकृतिक विस्फोट का पता लगाते हैं और उन्हें रोकते हैं, वे जानबूझकर होने वाले विस्फोट का मुकाबला करने में भी मदद करते हैं। मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली ही मजबूत सुरक्षा प्रणाली होती है।

भारत के विदेश मंत्री ने कहा, "कोई भी देश अकेले ऐसे खतरों से नहीं लड़ सकता है। इसका कोई एक हल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसके सबसे करीब है। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ को आज की चर्चा का केंद्र होना चाहिए। हमारे इलाकों के कई देशों में अभी भी बहुत कमियां हैं, खराब हेल्थकेयर, कमजोर सर्विलांस, सीमित लैब, धीमा इमरजेंसी रिस्पॉन्स, और वैक्सीन और दवाओं तक असमान पहुंच। ये सिर्फ विकास से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। ये वैश्विक रिस्क भी हैं। अगर जैवसुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) एक जैसी नहीं है, तो वैश्विक सुरक्षा भी एक जैसी नहीं है। ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा कमजोर है और मजबूत जैव सुरक्षा से उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसे सबसे ज्यादा योगदान भी देना है। इसलिए, उसकी आवाज को बीडब्ल्यूसी के अगले 50 सालों को आकार देना चाहिए।"

एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस जिम्मेदारी को समझता है। भारत बीडब्ल्यूसी को पूरी तरह और असरदार तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दो दशकों में, हमने जन स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन और जैवविज्ञान में मजबूत क्षमता बनाई है। भारत को एक वजह से "दुनिया की फार्मेसी" के तौर पर जाना जाता है।

