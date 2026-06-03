मई में चीन के लॉजिस्टिक्स उद्योग का समृद्धि सूचकांक 50.3 प्रतिशत रहा

बीजिंग, 3 जून (आईएएनएस)। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग ने बुधवार को मई माह के लॉजिस्टिक्स उद्योग समृद्धि सूचकांक जारी किया। मई में, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में मामूली वृद्धि के साथ स्थिरता बनी रही, और लॉजिस्टिक्स उद्योग समृद्धि सूचकांक विस्तार के दायरे में लौट आया।

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चीन के लॉजिस्टिक्स उद्योग का समृद्धि सूचकांक मई में 50.3 प्रतिशत रहा, जो अप्रैल से 0.6 प्रतिशत अधिक है और विस्तार के दायरे में लौट आया है। अधिकांश उप-सूचकांकों में अप्रैल की तुलना में वृद्धि देखी गई। इनमें से कुल व्यावसायिक मात्रा सूचकांक, नए ऑर्डर सूचकांक, अचल संपत्ति निवेश पूर्णता सूचकांक और रोजगार सूचकांक सभी विस्तार की श्रेणी में हैं।

विशेष रूप से, मई के लिए नए ऑर्डर सूचकांक में 50.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगातार तीसरे महीने की वृद्धि को दर्शाता है। मई की शुरुआत से, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कनेक्शन अधिक समन्वित हो गए, जिससे औद्योगिक लॉजिस्टिक्स की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई, जबकि उपभोक्ता क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स की मांग में स्थिर वृद्धि बनी रही।

इसके अतिरिक्त, मई में लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए मुख्य व्यावसायिक लागत सूचकांक 52.6 प्रतिशत है, जो अप्रैल की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि कंपनियों ने ईंधन और श्रम जैसी बढ़ती लागतों से बढ़ते दबाव की सूचना दी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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