महिला से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे मनचले

Oct 22, 2025, 03:31 PM

नोएडा, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। शहर की सड़कों पर कुछ नकाबपोश युवकों ने रात में जमकर उत्पात मचाया। करीब आधा दर्जन लग्जरी कारों में सवार एक दर्जन से अधिक युवकों ने कई इलाकों में मारपीट, हंगामा और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों से दहशत फैला दी। सोशल मीडिया पर इन मनचलों के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे खुलेआम नियमों को धता बताते हुए लोगों को धमकाते और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, अगाहपुर इलाके में युवकों ने एक युवती से छेड़छाड़ की और उसके साथी के साथ मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि चार कारों में सवार दबंगों ने उसका पीछा किया और बार-बार अभद्र टिप्पणी की। यही नहीं, सेक्टर-51 स्थित एक होटल के बाहर भी युवकों ने युवती को देखकर अश्लील इशारे किए और गाली-गलौज की।

किसी राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। थाना सेक्टर-49 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहित बैसोया (23 वर्ष) और प्रिन्स बैसोया (25 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के मोरना गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों अभियुक्तों ने 21 अक्टूबर को पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-49 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपी मोहित बैसोया के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना सेक्टर-24 में मारपीट और उपद्रव से संबंधित मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाकी फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष या स्थानीय थाने में दें ताकि मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

