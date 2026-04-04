मंगोलिया में नई गठबंधन सरकार ने शपथ ली

उलान बटोर, 4 अप्रैल (आईएएएस)। मंगोलिया की नई गठबंधन सरकार ने शनिवार को राजधानी स्थित स्टेट पैलेस में शपथ ग्रहण किया। इसका नेतृत्व नवनियुक्त प्रधानमंत्री न्याम-ओसोर उचरल कर रहे हैं, जो सत्ताधारी मंगोलियन पीपल्स पार्टी (एमपीपी) के अध्यक्ष भी हैं।
एमपीपी, विपक्षी हन पार्टी और नेशनल कोएलिशन की गठबंधन सरकार में एक प्रधानमंत्री, 19 मंत्री और 16 मंत्रालय शामिल हैं।
शनिवार को कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति और मंजूरी के बाद संसद के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, उचरल ने कहा कि उनकी सरकार में कुल 19 सदस्य हैं। इनमें से 16 मंत्री मंगोलियाई पीपल्स पार्टी से, दो मानवाधिकार पार्टी से, और एक नेशनल एलायंस से नियुक्त किए गए हैं।
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह राजनीतिक बदलाव पूर्व प्रधानमंत्री गोम्बोझाव जंदानशतार के इस्तीफे के बाद हुआ; उन्होंने पिछले हफ्ते अपनी मर्जी से पद छोड़ दिया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, माना जाता है कि उन्होंने पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण और इस परंपरा के चलते इस्तीफा दिया कि सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री भी बनता है।
2024 के संसदीय चुनावों में, एमपीपी ने मामूली बहुमत हासिल की और 126 में से 68 सीटें जीतीं। हन पार्टी ने आठ सीटें जबकि नेशनल कोएलिशन को चार सीटें मिली थीं।
इससे पहले, मंगोलिया की 'स्टेट ग्रेट हुरल' (देश की एकसदनीय संसद) ने संदाग ब्याम्बातसोग्त को अपना नया स्पीकर चुना।
शुक्रवार को 126 सीटों वाली संसद के पूर्ण सत्र के दौरान, 114 सांसद मौजूद थे, जिनमें से 76.3 प्रतिशत ने ब्याम्बातसोग्त की नियुक्ति के पक्ष में मतदान किया।
उन्होंने सत्ताधारी मंगोलियाई पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष न्याम-ओसोर उचरल की जगह ली; उचरल को सोमवार को मंगोलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
51 वर्षीय ब्याम्बातसोग्त पांच बार संसद के लिए चुने जा चुके हैं और उन्होंने सरकार में कई अहम पदों पर काम किया है, जिनमें न्याय और आंतरिक मामलों के मंत्री, सड़क और परिवहन विकास मंत्री, रक्षा मंत्री, और कैबिनेट सचिवालय प्रमुख के पद शामिल हैं।
--आईएएनएस
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