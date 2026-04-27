मिडिल ईस्ट संकट के बीच दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के टॉप डिप्लोमैट इस हफ्ते करेंगे बातचीत

सोल, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के टॉप डिप्लोमैट इस हफ्ते के आखिर में कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसमें रक्षा सहयोग बढ़ाना और मिडिल ईस्ट संकट के बीच सप्लाई चेन की अस्थिरता को दूर करने के लिए मिलकर कोशिशें शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि विदेश मंत्री चो ह्युन गुरुवार को सियोल में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए मिलेंगे। दोनों पक्षों से मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालात और वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़ी आम चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपने प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि वे रक्षा और रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने की कोशिशों पर भी चर्चा करेंगे।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह मीटिंग 16 मार्च को दोनों शीर्ष डिप्लोमैट्स के फोन पर बात करने के लगभग एक महीने बाद होगी। इससे पहले 23 अप्रैल को, ईरान में दक्षिण कोरिया के स्पेशल दूत ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की थी।

ईरान के विदेश मंत्रालय के एक टेलीग्राम पोस्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के स्पेशल दूत चुंग ब्युंग-हा ने ईरानी विदेश मंत्री अराघची के साथ अपनी मीटिंग में उम्मीद जताई थी कि डिप्लोमैटिक कोशिशों से यह लड़ाई निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी और इलाके में शांति और स्थिरता आएगी।

चुंग ने सियोल और तेहरान के बीच दो-तरफा संबंध बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अपने संबंधों पर चुंग की बात को दोहराते हुए, अराघची ने इस बारे में ईरान की तरफ से सहयोग करने की इच्छा जाहिर की थी।

टेलीग्राम पोस्ट के मुताबिक, अराघची ने ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पर रोक लगाने के फैसले का बचाव किया और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए एक कोशिश बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी हमला करने वाली पार्टियों की होगी।

बता दें, ईरान और अमेरिका में जारी तनाव की वजह से दक्षिण कोरिया से जुड़े 26 जहाज और 173 कोरियाई क्रू मेंबर होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए थे।

--आईएएनएस

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