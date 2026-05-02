मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास ने बॉलीवुड फिल्म फोटो प्रदर्शनी में हिस्सा लिया

May 02, 2026, 03:12 PM
मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास ने बॉलीवुड फिल्म फोटो प्रदर्शनी में हिस्सा लिया

बीजिंग, 2 मई (आईएएनएस)। 30 अप्रैल को भारत के मुंबई स्थित चीनी महावाणिज्यदूत छिन च्ये और उप महावाणिज्यदूत वांग आवेई को बॉलीवुड फिल्म फोटो प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान छिन च्ये ने महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से बातचीत की।

भारतीय सिनेमा के सौ साल पूरे होने के मौके पर मुंबई के आधुनिक कला के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आयोजित इस इवेंट की थीम थी‘लेंस और विरासत: बॉलीवुड पर फोकस’।

इस प्रदर्शनी में उन मशहूर फिल्मों को दिखाया गया जिनका गोल्डन एज से लेकर मॉडर्न युग तक बड़ा असर रहा है। इस इवेंट में महाराष्ट्र के राज्यपाल, संस्कृति मंत्री, मुंबई में महावाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि और बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

