लिथुआनिया: राष्ट्रपति ने नई सरकार को मंजूरी दी, पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों के पद रिक्त

विनियस, 9 सितंबर (आईएएनएस)। बाल्टिक न्यूज सर्विस (बीएनएस) की रिपोर्ट के अनुसार, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री इंगा रुगिनिएन के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दे दी, लेकिन पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों के पद रिक्त छोड़ दिए।

गठबंधन समझौते के तहत दोनों विभाग आवंटित किए गए। नेमुनास डॉन पार्टी ने पर्यावरण मंत्री के लिए पोविलास पोडरस्किस और ऊर्जा मंत्री के लिए वकील मिंडौगास जब्लोनस्किस को नामित किया था।

लेकिन, राष्ट्रपति ने कहा कि वह दोनों उम्मीदवारों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें अंतिम दिन नामित किया गया था। उन्होंने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है, न ही उन्हें जब्लोनस्किस पर विशेष सेवाओं से कोई रिपोर्ट मिली है।

संसद की मंजूरी मिलने के बाद, संभवतः अगले सप्ताह, नई सरकार कार्यभार संभालेगी। सत्तारूढ़ दलों के पास पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री के उम्मीदवारों पर राष्ट्रपति के साथ सहमत होने के लिए अभी भी समय है।

पूर्व प्रधानमंत्री गिंटौटास पलुक्कास ने 4 अगस्त को पद छोड़ दिया था जिससे पूरे मंत्रिमंडल का स्वतः इस्तीफा हो गया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लिथुआनियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलएसडीपी), नेमुनास डॉन, लिथुआनियाई किसान और ग्रीन्स यूनियन (एलएफजीयू) और क्रिश्चियन फैमिलीज अलायंस ने अगस्त के अंत में नए सत्तारूढ़ गठबंधन के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि अगस्त की शुरुआत में, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने देश की संसद, सीमास, को लिथुआनियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलएसडीपी) की सदस्य इंगा रुगिनिएन का प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किया था।

नौसेदा ने एलआरटी टीवी को बताया कि अब तक उपलब्ध जानकारी से यह विश्वास होता है कि रुगिनिएन प्रधानमंत्री के रूप में "सफलतापूर्वक अपना काम करेंगी," हालांकि उनकी पृष्ठभूमि पर "अधिक ध्यान" देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि उनकी पहली मुलाकात दो घंटे तक चली—असामान्य रूप से लंबी और कुछ मामलों में, जैसे कि उनके इतिहास के कुछ हिस्सों में, उन्हें उनके जवाब पर निर्भर रहना पड़ा।

रुगिनिएन को रूस में अपने रिश्तेदारों, देश की यात्राओं, अपने पति के व्यावसायिक हितों और अपनी वानिकी की डिग्री, जिसे उन्होंने एक वर्ष में पूरा किया, के बारे में सार्वजनिक सवालों का सामना करना पड़ा है।

सीमास को उनका नामांकन भेजने से पहले नौसेदा ने उनसे दो बार मुलाकात की।

44 वर्षीय रुगिनिएन 2024 में पहली बार संसद के लिए चुनी गईं।

अपने राजनीतिक जीवन से पहले, वह लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन परिसंघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

--आईएएनएस

केआर/