लातविया और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में ड्रोन की घुसपैठ, कोई हताहत नहीं, जांच जारी

रीगा, 25 मार्च (आईएएनएस)। एस्टोनिया और लातविया ने बुधवार को बताया कि रूस की तरफ से ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए। लातविया के नेशनल आर्म्ड फोर्सेस (एनबीएस) ने कहा कि उसकी वायु सेना ने एक मानव रहित विमान को रूस से लातवियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा।

बयान के अनुसार, घटनास्थल पर ड्रोन का मलबा मिला है, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

एनबीएस ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “ड्रोन लातवियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायु सेना ने एक विदेशी मानव रहित विमान की पहचान की है, जो रूस से लातवियाई हवाई क्षेत्र में आया। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने क्रास्लावा क्षेत्र में विस्फोट जैसी आवाज दर्ज की। नेशनल आर्म्ड फोर्सेस, राज्य पुलिस और राज्य सीमा रक्षक इकाइयां मौके पर मौजूद हैं।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "घटनास्थल पर ड्रोन का मलबा मिला है। नागरिकों की सुरक्षा या लातवियाई हवाई क्षेत्र के लिए अब कोई अतिरिक्त खतरा नहीं पाया गया है। किसी नागरिक को चोट नहीं आई और नागरिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। क्रास्लावा नगरपालिका को घटना की जानकारी दे दी गई है।”

इस बीच, लातविया की प्रधानमंत्री एविका सिलिना ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि एक यूक्रेनी ड्रोन लातविया के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और इस घटना की जांच की जा रही है।

सिलिना ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “मैं रक्षा मंत्री, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस और संबंधित सेवाओं के साथ-साथ एस्टोनिया और लिथुआनिया के नेताओं के संपर्क में हूं। घटना की जांच जारी है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि एक यूक्रेनी ड्रोन लातवियाई क्षेत्र में प्रवेश कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कोई हताहत नहीं हुआ है।”

उन्होंने कहा, “क्रास्लावा नगर पालिका को तुरंत सूचित कर दिया गया। गुरुवार को मैं जेईएफ सदस्य देशों की बैठक में जा रही हूं, ताकि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तय कर सकें कि हम अपनी सुरक्षा कैसे मजबूत करें और यूक्रेन में अपने मित्रों का समर्थन कैसे करें।”

एस्टोनिया की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी आईएसएस ने बताया कि एक ड्रोन ने एस्टोनिया के औवेरे पावर प्लांट की चिमनी को टक्कर मारी, जबकि दूसरा लातविया क्षेत्र में गिरा। औवेरे पावर प्लांट एस्टोनिया के नारवा शहर के पास, रूस की सीमा के करीब स्थित है।

आईएसएस के महानिदेशक मार्गो पल्लोसन ने कहा, “ये रूस के बड़े पैमाने पर आक्रामक युद्ध के प्रभाव हैं।” उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को लेकर चिंता जताई।

एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस त्साहकना ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, “आज रात एक ड्रोन ने एस्टोनिया के औवेरे पावर प्लांट की चिमनी को टक्कर मारी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और एस्टोनिया की बिजली प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह ड्रोन एस्टोनिया को निशाना बनाकर नहीं भेजा गया था। यह रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रामक युद्ध का सीधा परिणाम है।”

उन्होंने कहा, “यूरोप भर में ड्रोन घटनाएं हुई हैं, इनमें बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, लिथुआनिया और हाल ही में लातविया शामिल हैं। हम ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं।”

पिछले साल सितंबर में डेनमार्क में ड्रोन घटनाओं को लेकर रूस के दूतावास ने मॉस्को की संलिप्तता को “बेतुका” बताया था और कहा था कि इन आरोपों का उपयोग यूक्रेन संघर्ष को बढ़ाने के बहाने के रूप में किया जाएगा।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम