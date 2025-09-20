लॉटरी से कमाई रकम को अमेरिका में अपने प्रवासी नागरिकों की सहायता पर खर्च करेगा मैक्सिको

मैक्सिको सिटी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। मैक्सिको की सरकार ने कहा है कि 15 सितंबर को हुए नेशनल लॉटरी ड्रॉ से मिली रकम का इस्तेमाल अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के लिए सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने में किया जाएगा।

मैक्सिको ने 15 सितंबर को एक खास लॉटरी ड्रॉ निकाला। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राष्ट्रीय लॉटरी प्रमुख ओलिविया सॉलोमन ने बताया कि ड्रॉ से 338.5 मिलियन पेसो (लगभग 18.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की बिक्री हुई, जिसमें पुरस्कार राशि के भुगतान के बाद 115.9 मिलियन पेसो की आय हुई।

राष्ट्रीय लॉटरी की महानिदेशक ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति शीनबाम ने निर्देश दिया है कि पुरस्कार वितरण के बाद इस ड्रॉ से जो धन एकत्र होगा, उसका उपयोग विदेशों में रह रहे मैक्सिको के नागरिकों के लिए वाणिज्य दूतावास सहायता और सुरक्षा को मजबूत करने में किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वे अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हों।

मैक्सिको के विदेश मंत्री जुआन रामोन डे ला फुएंते ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग मैक्सिको के वाणिज्य दूतावासों को मजबूत करने और बेहतर कानूनी, मानवीय और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई 6 पहलों को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। संबंधित योजनाओं में कानूनी प्रतिनिधित्व को समर्थन देना, डिटेंशन सेंटर का निरीक्षण, अत्यधिक मांग वाले स्थानों पर वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना शामिल है।

विदेश मंत्री ने कहा, "ये काम पारदर्शिता के साथ, क्वाटरली इवेलुएशन और सार्वजनिक रिपोर्टों के साथ किए जाएंगे।"

इस पर राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा, "सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे देशवासियों की जमानत का भुगतान करना है, जो अक्सर उनके लिए वहन करना बहुत मुश्किल होता है।"

इस महीने की शुरुआत में मैक्सिको सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय लॉटरी के विशेष ड्रा 'मेक्सिको विद एन एम फॉर माइग्रेंट' में हिस्सा लिया, जो 15 सितंबर को शाम 4 बजे आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य उन मैक्सिकन प्रवासियों को सम्मानित करना है जो विदेश में रहते हुए अपने परिवारों और समुदायों की मदद करते हैं।

इस ड्रॉ की एक टिकट के साथ किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 25.5 मिलियन पेसो (लगभग 1.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक जीतने का मौका मिल रहा था।

--आईएएनएस

डीसीएच/एएस