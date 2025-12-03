अन्तरराष्ट्रीय

लाओस की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग का बधाई संदेश

Dec 03, 2025, 04:44 AM
बीजिंग, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसौलिथ को बधाई संदेश भेजा।

अपने संदेश में शी चिनफिंग ने कहा कि लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ने लाओ जनता का नेतृत्व करते हुए कठिन परिश्रम के बल पर निरंतर प्रगति की है और सुधार एवं खुलेपन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन प्रयासों से लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हुआ है तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि चीन, एक सच्चे साथी और भाई के रूप में, इन उपलब्धियों पर हर्ष महसूस करता है। उनका विश्वास है कि लाओस राष्ट्रीय हितों के अनुरूप समाजवादी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए लाओ पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी की 12वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा और पार्टी तथा देश के विकास में नई ऊर्जा और संभावनाएं जोड़ेगा।

शी चिनफिंग ने इस बात पर बल दिया कि महासचिव थोंगलोउन ने इस वर्ष सितंबर में चीन की सफल यात्रा की थी, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने चीन-लाओस साझा भविष्य समुदाय के निर्माण को और गहरा करने पर नई रणनीतिक सहमति प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि चीन हमेशा लाओस को अपनी पड़ोसी कूटनीति में प्राथमिकता देता है। अगले वर्ष जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, चीन लाओस के साथ मिलकर पारंपरिक मैत्री को मजबूत करने, एकजुटता और सहयोग को और गहरा करने तथा नए युग में चीन-लाओस के व्यापक रणनीतिक साझेदारी संबंधों को अधिक व्यावहारिक और सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने को तत्पर है।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने यह भी कहा कि इस सहयोग से दोनों देशों के नागरिकों को अधिक लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और विकास में सकारात्मक योगदान सुनिश्चित होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

