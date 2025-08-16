लानत्सांग-मेकोंग सहयोग के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक युन्नान में आयोजित

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। लानत्सांग-मेकोंग सहयोग के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक युन्नान के आननिंग में आयोजित की गई। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांगियामपोंग्सा ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।

कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री प्राक सोखोन, लाओस के विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहान, म्यांमार के विदेश मंत्री यू थान श्वे और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बुई थान सोन ने इसमें भाग लिया।

वांग यी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, छह देशों ने अपने नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लगन से लागू किया है और लानत्सांग-मेकोंग सहयोग व्यापक विकास के तेज पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र का सबसे गतिशील और आशाजनक सहयोग तंत्र बन गया है। एक नए प्रारंभिक बिंदु पर खड़े होकर, सभी पक्षों को एकता और सहयोग, खुलेपन और साझी जीत के परिणामों, हरित नवाचार और शांति एवं सौहार्द की विशेषता वाले 'लानत्सांग-मेकोंग सहयोग 2.0' के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। हमें मिलकर लानत्सांग-मेकोंग सहयोग के एक नए स्वर्णिम दशक की शुरुआत करनी चाहिए और लानत्सांग-मेकोंग देशों के लिए शांति और समृद्धि की ओर उन्मुख एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में तेजी लानी चाहिए।

सभी पक्षों ने पिछले 10 वर्षों में लानत्सांग-मेकोंग सहयोग की उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और चीन के महत्वपूर्ण नेतृत्व की सराहना की। सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एक जटिल और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का सामना करते हुए, उन्हें सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना होगा, बहुपक्षवाद को बनाए रखना होगा, मुक्त व्यापार की रक्षा करनी होगी, सीमा पार अपराध का मुकाबला करना होगा और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए चुनौतियों का मिलकर समाधान करना होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

