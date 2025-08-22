लूला दा सिल्वा की अमेरिका को दो टूक, 'ब्राजील के आंतरिक मामलों में न करे हस्तक्षेप'

साओ पाउलो, 22 अगस्त (आईएएनएस)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई है। सिल्वा ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ब्राजील के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सिन्हुआ के मुताबिक, गुरुवार को साओ पाउलो राज्य के सोरोकाबा शहर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "हमें यह जानना होगा कि लोगों की जरूरतें कैसे पूरी की जाएं। इसके लिए लोगों की देखभाल करनी होती है, न कि शासन। वह ब्राजील की देखभाल करना चाहते हैं। लोगों की रक्षा ही किसी भी देश की संप्रभुता का सार है।

लूला ने कहा कि हम विनम्र हैं और किसी के चिल्लाने से नहीं डरते। ट्रंप को ब्राजील के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

दरअसल, पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ हुए मुकदमे को राजनीतिक सजा की संज्ञा दी थी। साथ ही उन्होंने ब्राजील को 'घटिया व्यापारिक साझेदार' कहा था।

30 जुलाई को, ट्रंप प्रशासन ने ब्राजीलियाई निर्यात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और ब्राजील के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मोरेस वर्तमान में बोल्सोनारो के खिलाफ मामले की देखरेख कर रहे हैं। बोल्सोनारो पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप है।

हालांकि, ब्राजीली राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर राज्य पेरनामबुको में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के उस बयान का खंडन करते हुए कहा था कि उनका दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि ब्राजील अच्छा है लेकिन अमेरिकी सरकार के आगे नहीं झुकेगा।

लूला ने कहा कि जायर बोल्सोनारो का मामला ब्राजील का आंतरिक मामला है और हम इससे निपटेंगे। बोल्सोनारो के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, बल्कि लोकतंत्र उनके साथ न्याय कर रहा है।

--आईएएनएस

पीएके/केआर