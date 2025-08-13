अन्तरराष्ट्रीय

लंकांग-मेकांग सहयोग पर विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे वांग यी

Aug 13, 2025

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी युन्नान प्रांत के अनिंग शहर में 14 से 15 अगस्त तक लानत्सांग-मेकोंग सहयोग पर विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और चीन-लाओस-म्यांमार-थाईलैंड विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक भेंट वार्ता करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि लंकांग-मेकांग सहयोग चीन और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के आपस में एक साथ सलाह-मशवरे, निर्माण और साझा करने वाला नई किस्म का क्षेत्रीय सहयोग तंत्र है। वर्तमान वर्ष इस सहयोग तंत्र का दसवां साल है। वर्तमान में लंकांग-मेकांग देश तेज विकास के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। मुठभेड़ और परिवर्तन से भरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और एकतरफा प्रभुत्ववाद तथा संरक्षणवाद के बढ़ने से लंकांग-मेकांग के विभिन्न देशों को एकजुट होकर समान विकास बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चीन की उम्मीद है कि इस बार विदेश मंत्रियों की बैठक अधिक लचीला आर्थिक विकास पट्टी और अधिक घनिष्ठ लंकांग-मेकांग देशों के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करेगी ताकि इस क्षेत्र की जनता के कल्याण और क्षेत्रीय सतत विकास के लिए अधिक निश्चितताएं व नई शक्ति प्रदान की जाए।

