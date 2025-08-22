ल्हासा : शीत्सांग की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने का समारोह आयोजित

बीजिंग, 21 अगस्त (आईएएनएस)। शीत्सांग की विभिन्न जातियों के लगभग 20 हजार लोग राजधानी ल्हासा में पोटाला महल के चौक पर इकट्ठे होकर धूमधाम से शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ की खुशियां मनाईं। समारोह में राष्ट्रपति शी चिनफिंग उपस्थित हुए।

केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, चीनी उप प्रधानमंत्री चांग क्वोछिंग ने समारोह में सीपीसी केंद्रीय समिति, चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति, राज्य परिषद, चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) की राष्ट्रीय समिति, तथा केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा शीत्सांग की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भेजे गए बधाई पत्र पढ़कर सुनाया।

सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी कमेटी के सदस्य, सीपीपीसीसी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष, वांग हूनिंग ने शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश को शी चिनफिंग द्वारा अंकित एक बधाई पट्टिका भेंट की, जिस पर लिखा था, "चीनी राष्ट्र के समुदाय का निर्माण करें और सुंदर शीत्सांग का नया अध्याय लिखें।"

समारोह में वांग हूनिंग ने भाषण देते हुए कहा कि सितंबर 1965 में, शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की स्थापना हुई, जो शीत्सांग के विकास इतिहास में युगांतरकारी घटना थी, जिससे शीत्सांग की शांतिपूर्ण मुक्ति और लोकतांत्रिक सुधार की महान उपलब्धियों को समेकित किया गया और शीत्सांग की सामाजिक व्यवस्था में ऐतिहासिक छलांग साकार हुई।

वांग हूनिंग ने यह भी कहा कि पिछले 60 वर्षों में शीत्सांग ने व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल किया है, क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता की व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया है, जातीय एकता को और मजबूत किया है, और सभी जातीय समूहों के लोगों के जीवन में सुधार किया है। इसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की मजबूत शक्ति और चीन की समाजवादी व्यवस्था के उल्लेखनीय राजनीतिक लाभों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस (नवंबर 2012) के बाद से, शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति शीत्सांग कार्य को बहुत महत्व देती है और इस क्षेत्र के स्थायी सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित योजना बनाई। वर्तमान में, शीत्सांग एक ऐसे ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर चुका है, जिसमें सर्वोत्तम विकास, महानतम परिवर्तन और सभी जातीय समूहों के लोगों के लिए सर्वाधिक लाभ हैं। एक नए समाजवादी आधुनिक शीत्सांग का निर्माण बड़ी जीवंतता दिखा रहा है।

अपने भाषण में वांग हूनिंग ने नई ऐतिहासिक बिंदु पर खड़े होकर शीत्सांग में स्थिरता, विकास, पारिस्थितिकी और सीमा मजबूती सहित चार महत्वपूर्ण कार्यों को अच्छी तरह से करने, एकता, समृद्ध, सभ्य और सामंजस्यपूर्ण समाजवादी आधुनिक नए शीत्सांग का निर्माण करने का आह्वान भी किया, ताकि चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प के चीनी स्वप्न को साकार करने के लिए अथक प्रयास करें।

समारोह में शुभ एवं उत्सवी माहौल में एक भव्य सामूहिक परेड का भी आयोजन किया गया। 26 सामूहिक परेड दस्ते और रंगीन गाड़ियां हर्षोल्लासपूर्ण संगीत की ध्वनि के साथ क्रम से मार्च कर रही थीं। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे सभी जातीय समूहों के लोगों ने उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे सुखी जीवन जीने की खुशी और पार्टी व देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त हुई।

शी चिनफिंग ने समय-समय पर सभी वर्गों के लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/