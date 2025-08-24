ल्हासा में 2025 श्वेतुन महोत्सव शुरू, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

बीजिंग, 23 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के शीत्सांग की राजधानी ल्हासा में वार्षिक श्वेतुन महोत्सव की शुरुआत हुई। इस शुभ अवसर पर, ड्रेपुंग मठ और सेरा मठ में विशेष रूप से बुद्ध प्रदर्शनी आयोजित की गई।

ड्रेपुंग मठ में चाम्पा बुद्ध का एक विशाल थांगखा और सेरा मठ में शाक्यमुनि बुद्ध का एक विशाल थांगखा प्रदर्शित किया गया, जो महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक गतिविधियों में से एक है।

300 वर्षों से अधिक का गौरवशाली इतिहास रखने वाला यह महोत्सव 2006 में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस वर्ष, 23 अगस्त से शुरू हुए इस श्वेतुन महोत्सव में कई रोमांचक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे पारंपरिक शीत्सांग ओपेरा प्रदर्शन, घुड़दौड़ और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अनुभव।

बता दें कि यह महोत्सव शीत्सांग की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/