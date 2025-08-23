ल्हासा: केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न जातियों के कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की

बीजिंग, 22 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर, 21 अगस्त की दोपहर को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्य शीत्सांग (तिब्बत) स्वायत्त प्रदेश की राजधानी ल्हासा पहुंचे और विभिन्न जातियों के कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष वांग हूनिंग ने सभी का अभिवादन किया।

उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति और राष्ट्रपति शी जिनपिंग शीत्सांग के विकास को बहुत महत्व देते हैं और यहां के लोगों की गहरी परवाह करते हैं। उन्होंने बताया कि शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रपति शी का ल्हासा आना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी और देश शीत्सांग के प्रति कितने समर्पित हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने ल्हासा शहर के अधिकारियों, विभिन्न जातीय समूहों और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने सभी के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई और ल्हासा शहर को राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा अंकित एक बधाई पट्टिका भेंट की। इस पट्टिका पर लिखा था, "चीनी राष्ट्र के समुदाय का निर्माण करें और सुंदर शीत्सांग का नया अध्याय लिखें।"

वांग हूनिंग ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में ल्हासा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, खासकर 2012 में सीपीसी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से, जब ल्हासा का आर्थिक और सामाजिक विकास नए स्तर पर पहुंचा है और कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने ल्हासा को स्थिरता, विकास, पारिस्थितिकी और सीमा मजबूती जैसे चार महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, ताकि शीत्सांग में स्थायी शासन, सुरक्षा और उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा मिले।

उसी दिन, प्रतिनिधिमंडल ने जोखांग मंदिर में धार्मिक जगत के देशभक्त लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति शी द्वारा अंकित वही बधाई पट्टिका भेंट की। वांग हूनिंग ने आशा व्यक्त की कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग धार्मिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और जातीय सह-अस्तित्व को बढ़ावा देंगे, और साथ ही, राष्ट्रीय तथा जातीय एकता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मिलकर समाजवादी, आधुनिक और नए शीत्सांग के निर्माण में योगदान देना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने शीत्सांग विश्वविद्यालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने शीत्सांग में शिक्षा के विकास का जायजा लिया और स्थानीय तिब्बती नागरिकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर वांग हूनिंग ने जोर दिया कि शीत्सांग के विकास के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने पारिस्थितिकी को प्राथमिकता देने और हरित विकास के मार्ग पर चलने की भी बात की, ताकि लोगों की समृद्धि और पारिस्थितिकी सौंदर्य एक साथ प्राप्त हो सकें।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/