लेबनान में हिज्बुल्लाह के कमांड साइट पर हमला, एक घायल : इजरायली सेना

यरूशलम, 16 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड साइट पर हमला किया। इजरायल का दावा है कि संघर्ष विराम के बावजूद सीमा पार तनाव जारी है।

लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायली ड्रोन ने याटर शहर में एक कार पर दो मिसाइलें दागीं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया।

इस घटना की सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन संचालन केंद्र ने पुष्टि की।

इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हमले का निशाना हिज्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा था और उसने 'इजरायल के लिए खतरों को दूर करने' को लेकर अभियान जारी रखने का संकल्प लिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, हिज्बुल्लाह ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम 27 नवंबर, 2024 को लागू हुआ, जिससे एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष का अंत हो गया।

हालांकि, इजरायल ने लेबनान में कभी-कभार हमले जारी रखे हैं, यह कहते हुए कि उनका उद्देश्य हिज्बुल्लाह के खतरों को खत्म करना है।

18 फरवरी को पूरी तरह से वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, इजरायल ने सीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अपनी सेनाएं तैनात रखी हैं।

इसी बीच पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में एक हवाई हमला किया, जिसमें हमास के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत को निशाना बनाया गया।

इजरायली अधिकारियों ने इसे आतंकी समूह के नेताओं की हत्या का प्रयास बताया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान' बताया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा, "इजरायल ने इसे शुरू किया, इजरायल ने इसे संचालित किया और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है।"

प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज धमाकों की आवाज सुनी और कतर की राजधानी के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा।

--आईएएनएस

एबीएम/