लेबनान में भारत की खास पहल, व्यापार-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित

बेरूत, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बेरूत में ‘भारत में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा’ देने को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में भारत और लेबनान के बीच पर्यटन और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सेमिनार का आयोजन बेरूत स्थित भारतीय दूतावास की ओर से किया गया, जहां भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने भारत की समृद्ध विरासत, मनमोहक स्थलों और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की।

लेबनान की पर्यटन मंत्री, लॉरा अल खजेन लाहौद, मुख्य अतिथि के रूप में और लेबनान-भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष, सांसद अली ओसेर्रान, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

वित्त, लोक निर्माण और परिवहन मंत्रालयों के महानिदेशकों, विभिन्न पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रमुख व्यवसायियों सहित कई अन्य लेबनानी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

बेरूत में भारतीय दूतावास ने बुधवार को 'एक्स' पोस्ट किया, "इस अवसर पर, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के साथ-साथ मिस लेबनान नादा कौसा (जिन्होंने मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था), अटल के उपाध्यक्ष नबील मेरवानी, सीसीआईए ज़हले एंड बेक़ा के अध्यक्ष मुनीर टीनी और दार अल हंदसा की निदेशक हया येह्या ने भारत और लेबनान के बीच पर्यटन और व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व और तरीकों पर बात की। लेबनानी कलाकार डैनियल बालमने ने भारतीय डबल-रीड वायु वाद्य यंत्र शाहनाई की मनमोहक प्रस्तुति दी।"

इससे पहले मार्च में, भारतीय दूतावास ने भारत-लेबनान व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बेरूत में एक बहु-क्षेत्रीय व्यावसायिक संगोष्ठी का आयोजन किया था; इस संगोष्ठी में राजदूत शेख द्वारा संचालित एक पैनल चर्चा शामिल थी, जिसमें लेबनानी-भारतीय संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष सांसद अली ओसेरान, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख व्यवसायी और प्रवासी भारतीय शामिल हुए थे।

बता दें, 2024 में, इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष के कारण पैदा हुई कई रुकावटों के बावजूद, भारतीय राजनयिक मिशन और व्यापारिक समुदाय के बीच संपर्क बरकरार रहेगा, जिसमें द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक संगोष्ठियों का आयोजन भी शामिल है।

इसके अलावा, कई लेबनानी कंपनियों ने 2024-25 में भारत में आयोजित व्यापार मेलों और उत्पादक बैठकों में भाग लिया, जिससे विभिन्न व्यापारिक अवसर पैदा हुए। 2025 में भारत से लेबनान का आयात 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2024 में यह 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। बता दें, भारत लेबनान के लिए 11वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है।

साल 2025 भारत और लेबनान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 71वां वर्ष है। भारत और लेबनान के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत ने 1954 में लेबनान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।

--आईएएनएस

कनक/एएस