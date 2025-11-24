लेबनान के राष्ट्रपति की अपील, 'अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल को रोकने का करे प्रयास'

बेरूत, 23 नवंबर (आईएएनएस)। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हुए जानलेवा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की है। उन्होंने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

उन्होंने इस हमले को “इस बात का सबूत बताया कि लेबनान के खिलाफ हमलों को रोकने की बार-बार की गई अपील को इजरायल नजरअंदाज करता है और न सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे इलाके में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों की अनदेखी करता है और तनाव को खत्म करने और स्थिरता बहाल करने के सभी प्रयासों को खारिज करता है।”

राष्ट्रपति ने आगे कहा, “लेबनान, जो लगभग एक साल से मामले को हवा नहीं दे रहा है और लगातार पहल करता रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपनी जिम्मेदारी निभाने और लेबनान के लोगों पर हमलों को रोकने के लिए निर्णायक और गंभीरता से दखल देने की अपील फिर से करता है, ताकि इलाके में और तनाव न बढ़े और ज्यादा जानें बचाई जा सकें।”

इस बीच, लेबनान के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बेरूत में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए।

लेबनानी मीडिया ने बताया कि यह हमला शहर के दक्षिणी इलाकों, दहियाह के घनी आबादी वाले हारेट हरेक इलाके की एक इमारत पर किया गया।

वहीं, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के हवाले से स्पष्ट किया कि “बेरूत के बीचों-बीच” हुए हमले में जिसे उन्होंने “हिज्बुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ” बताया, उसे टारगेट किया गया। बयान में आगे कहा गया, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की सिफारिश पर हमले का आदेश दिया था।"

इजरायली मीडिया ने टारगेट की पहचान हेथम अली तबातबाई के तौर पर की, और कहा कि वह ग्रुप का असल मिलिट्री चीफ और सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम के बाद सेकंड-इन-कमांड था।

