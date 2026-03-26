लेबनान : गोलीबारी में आईडीएफ सैनिक की मौत, पीएम नेतन्याहू ने जताया दुख

तेल अवीव, 26 मार्च (आईएएनएस)। लेबनान में जारी गोलीबारी में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। गोलानी पेट्रोल के सदस्य सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग की मौत होने की पुष्टि हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घटना पर दुख जताया। इजरायल डिफेंस फोर्स (आडीएफ) ने बताया कि पेटाह टिकवा के 21 साल के सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग, जो गोलानी पेट्रोल के मेंबर थे, गुरुवार सुबह दक्षिणी लेबनान में चल रहे ऑपरेशन की पहली सीधी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए।

आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 2:10 बजे शुरू हुई, जब डिवीजन 36 के तहत गैलिली फिंगर इलाके में काम कर रहे गोलानी पेट्रोल पर कम से कम पांच हिज्बुल्लाह आतंकवादियों के एक समूह ने करीब से गोलियां चलाईं।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “मैं और मेरी पत्नी, इजरायल के सभी नागरिकों के साथ, गोलानी ब्रिगेड रिकॉनिसेंस यूनिट के फाइटर स्टाफ सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग के परिवार के गहरे दुख में शामिल हैं, जिनकी याद हमेशा रहेगी, जो दक्षिणी लेबनान में लड़ाई में शहीद हो गए।"

सार्जेंट ग्रीनबर्ग इस मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें लड़ाई के मैदान से निकाला गया और तुरंत फर्स्ट एड देकर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

सुबह तक फायरिंग जारी रही, जिसमें आईडीएफ ग्राउंड फोर्स ने कई दुश्मन लड़ाकों को सफलतापूर्वक मार गिराया, जबकि इजरायली एयर फोर्स ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए करीबी समर्थन दिया। आगे के ऑपरेशन की तैयारी के लिए अभी इलाके को खाली कराया जा रहा है।

इससे पहले, हिज्बुल्लाह के साथ इजरायली सेना का संपर्क सिर्फ दो उग्रवादियों को पकड़ने और एयरस्ट्राइक और आर्टिलरी से एंटी-टैंक स्क्वॉड को टारगेट करने तक ही सीमित था।

अलग-अलग घटनाओं में, बुधवार को मोर्टार हमले में एक और इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई अन्य को मामूली चोटें आईं, जिसमें फ्रेंडली-फायर की घटना में एक अधिकारी भी शामिल है। चल रहे ऑपरेशन के दौरान पंद्रह सैनिकों का संदिग्ध हाइपोथर्मिया का भी इलाज किया गया।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजरायल लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए 4,00,000 तक रिजर्विस्ट को जुटाने पर विचार कर रहा है।

--आईएएनएस

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