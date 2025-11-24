ली छ्यांग ने दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति से भेंट की

बीजिंग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 23 नवंबर को चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने जोहांस्बर्ग में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति पॉल मशेटाइल से भेंट की।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच गहरी मित्रता है। दोनों देश अच्छे दोस्त और भाई हैं। चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में पारस्परिक राजनीतिक विश्वास और मजबूत करने, पारस्परिक समर्थन प्रगाढ़ करने और पारस्परिक सहयोग गहराने को तैयार है ताकि नए युग में चीन दक्षिण अफ्रीका सर्वांगीण रणनीतिक सहयोग साझेदारी बढ़ाने में अधिक उपलब्धियां प्राप्त की जाएं।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन दक्षिण अफ्रीका से जुड़ाव बढ़ाकर समान विकास आर्थिक साझेदारी संधि पर सलाह-मशविरा कर हस्ताक्षर करने को तैयार है ताकि अधिक श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रीकी वस्तुएं चीनी बाजार में प्रवेश करें। चीन अधिक चीनी उद्यमों को दक्षिण अफ्रीका में निवेश करने की प्रेरणा देता है। चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ नवीन ऊर्जा, मोटर गाड़ी, चिकित्सा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों का सहयोग मजबूत करने को उत्सुक है।

ली छ्यांग ने कहा कि दोनों पक्षों को बहुपक्षीय समन्वय व सहयोग मजबूत कर व्यापक वैश्विक दक्षिण देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त दिशा की ओर बढ़ाना चाहिए।

मशेटाइल ने चीन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दिए गए समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया।

दक्षिण अफ्रीका नए युग में दोनों देशों की सर्वांगीण रणनीतिक सहयोग साझेदारी गहराने को तैयार है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत चार वैश्विक पहलों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और चीन के साथ बहुपक्षीय समन्वय घनिष्ठ करने को तैयार है।

