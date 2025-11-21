अन्तरराष्ट्रीय

ली छ्यांग ने तंजानिया-जाम्बिया रेलवे सक्रियण परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाग लिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 03:00 PM

बीजिंग, 21 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग, जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकेंडे हिचिलेमा और तंजानिया के उपराष्ट्रपति इमैनुएल नचिंबी के साथ लुसाका में तंजानिया-जाम्बिया रेलवे की सक्रियता परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए।

ली छ्यांग ने कहा कि पिछले सितंबर में, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति हाकेंडे हिचिलेमा और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन के साथ, चीन की राजधानी पेइचिंग में तंजानिया-ज़ाम्बिया रेलवे की सक्रियता परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। पिछले एक साल में, चीन, तंजानिया और जाम्बिया के संबंधित विभागों और उद्यमों ने मिलकर लगन और सक्रियता से काम किया है, जिससे इस परियोजना को महत्वपूर्ण प्रगति मिली है और इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई है। चीन जाम्बिया और तंजानिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तंजानिया-जाम्बिया रेलवे नए युग में चमकता रहे और दोनों देशों और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के विकास को और गति प्रदान करे।

हिचिलेमा और नचिंबी ने कहा कि उनके दोनों देश रेलवे सक्रियण परियोजना को उच्च-गुणवत्ता वाली परियोजना बनाने, मार्ग के किनारे स्थित देशों में विकास को बढ़ावा देने और साझे भविष्य वाले चीन-अफ्रीका समुदाय के निर्माण में एक नया अध्याय लिखने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान, ली छ्यांग ने तंजानिया के उपराष्ट्रपति नचिंबी के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत की। साथ ही चीन, तंजानिया और जाम्बिया की सरकारों ने संयुक्त रूप से 'तंजानिया-जाम्बिया रेलवे समृद्धि बेल्ट के संयुक्त निर्माण पर एक संयुक्त वक्तव्य' जारी किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...