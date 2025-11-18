ली छ्यांग ने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन से मुलाकात की

बीजिंग, 18 नवंबर (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 17 नवंबर की दोपहर को चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने मास्को में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन से मुलाकात की।

ली छ्यांग ने कहा कि चीनी और रूसी प्रधानमंत्रियों के बीच 30वीं नियमित बैठक हाल ही में चीन के हांगचो शहर में आयोजित हुई, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने और अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण सहयोग की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चीन रूस के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में संचार और समन्वय को और मजबूत करने, निवेश, ऊर्जा, कृषि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग को गहरा करने को तैयार है। इस वर्ष सितंबर में एससीओ के थ्येनचिन शिखर सम्मेलन में कई सार्थक परिणाम सामने आए। चीन रूस के साथ मिलकर सभी एससीओ सदस्यों को 'शांगहाई भावना' को बनाए रखने और नेताओं द्वारा तैयार किए गए विकास खाके को जल्द से जल्द साकार करने के लिए प्रोत्साहित करने को तैयार है।

मिशुस्टिन ने कहा कि वर्तमान में नए युग के लिए रूस-चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी उच्च स्तर पर है। रूस चीन के साथ सभी स्तरों पर संवाद और आदान-प्रदान को और मजबूत करने, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और एससीओ के ढांचे के भीतर संचार और समन्वय को बढ़ाने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/