बीजिंग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद की 9वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की और वर्तमान आर्थिक स्थिति और आर्थिक कार्य पर सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण भाषण की भावना का गहन अध्ययन और कार्यान्वयन किया।

उन्होंने आर्थिक सुधार की गति को मजबूत और विस्तारित करने, वार्षिक आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने का प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ली छ्यांग ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत से, कॉमरेड शी चिनफिंग से केंद्रित सीपीसी केंद्रीय समिति के मजबूत नेतृत्व में सभी पक्षों ने कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ काम किया है, और चीन का आर्थिक संचालन प्रगति के साथ स्थिर रहा है, और उच्च गुणवत्ता वाले विकास में नई उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

ली छ्यांग ने मैक्रो आर्थिक नीति कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को और बढ़ाने, नीति कार्यान्वयन का गहन मूल्यांकन करने, नीति की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को मजबूत करने, बाजार की चिंताओं का तुरंत जवाब देने और बाजार की अपेक्षाओं को स्थिर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य ध्यान घरेलू परिसंचरण को मजबूत करने, घरेलू परिसंचरण की अंतर्निहित स्थिरता और दीर्घकालिक विकास क्षमता का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय परिसंचरण की अनिश्चितताओं को दूर करने पर केंद्रित होना चाहिए।

उपभोग क्षमता को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उपभोग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक उपायों को व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए, और सेवा उपभोग और नए प्रकार के उपभोग जैसे नए विकास क्षेत्रों को तेजी से विकसित और विस्तारित किया जाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/