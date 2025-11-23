ली छ्यांग ने इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की

बीजिंग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने जोहान्सबर्ग में इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की।

ली छ्यांग ने कहा कि पिछले साल जुलाई में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग में प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की और चीन-इटली संबंधों को गहरा करने के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाईं। चीन इटली के साथ पारंपरिक मैत्री को और बढ़ावा देने, विकास रणनीतियों के समन्वय को मजबूत करने, द्विपक्षीय खुलेपन को बढ़ावा देने, पारंपरिक सहकारी श्रेष्ठताओं का लाभ उठाने, उभरते उद्योगों में सहयोग का विस्तार करने, समान विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और एक अधिक स्थिर और फलदायी व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने को तैयार है। दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र और जी-20 जैसे बहुपक्षीय ढांचों में समन्वय और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, व्यापक आम सहमति बनानी चाहिए और बहुपक्षवाद को बनाए रखने और बहुपक्षीय तंत्र को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास और संकल्प को बढ़ाना चाहिए।

मेलोनी ने कहा कि इटली-चीन संबंध अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। इटली चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग तंत्र का बेहतर उपयोग करने, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने, बहुपक्षीय संचार और समन्वय को मजबूत करने और संयुक्त रूप से बहुपक्षवाद को बनाए रखने के लिए काम करने को तैयार है।

