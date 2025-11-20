ली छ्यांग ने एससीओ सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों की परिषद की 24वीं बैठक में भाग लिया

बीजिंग, 19 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने मॉस्को में शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों (प्रधानमंत्रियों) की 24वीं बैठक में भाग लिया।

ली छ्यांग ने कहा कि इस वर्ष सितंबर में आयोजित एससीओ थ्येनचिन शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव रखा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक परिवर्तनों का सामना करने और दबावपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए चीनी ज्ञान और समाधान प्रदान किया गया। एससीओ के पास वैश्विक शासन पहल के संयुक्त कार्यान्वयन को एक अवसर के रूप में लेते हुए 'विश्व शासन' की प्राप्ति में और अधिक योगदान देने की परिस्थितियां और क्षमताएं हैं। पहला, इसे वैश्विक शासन में अधिक प्रभाव प्रदर्शित करने और मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी अद्वितीय क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। दूसरा, इसे विकास और सुरक्षा के दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक खुली और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था का संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए और सार्वभौमिक सुरक्षा एवं स्थायी शांति को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, इसे नवाचार और परिवर्तन के लिए प्रबल ऊर्जा को प्रोत्साहित करना चाहिए।

ली छ्यांग ने कहा कि एससीओ के थ्येनचिन शिखर सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने संयुक्त रूप से 'अगले 10 वर्षों (2026-2035) के लिए एससीओ विकास रणनीति' को मंजूरी दी। चीन सभी सदस्य देशों के साथ रणनीतिक समन्वय पर अधिक ध्यान देने, सहयोग के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने, संचालन तंत्र को अनुकूलित और बेहतर बनाने, और एससीओ को लगातार मजबूत और बेहतर बनाने के लिए काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

