ली छ्यांग ने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। 21 सितंबर की दोपहर, चीन के प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने पेइचिंग स्थित जन बृहद भवन में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दुनिया के दो ऐसे प्रमुख देश हैं जिनका वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव है। ऐसे में दोनों देशों के बीच स्थिर, स्वस्थ और सतत संबंध बनाए रखना न केवल आपसी हितों के अनुरूप है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी अपेक्षा है।

ली छ्यांग ने ज़ोर देकर कहा कि इस वर्ष की शुरुआत से चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई बार दूरभाष वार्ताएं हो चुकी हैं। दोनों नेताओं ने सहमति जताई है कि चीन और अमेरिका को भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन सुनिश्चित करने हेतु संवाद और सहयोग को और मजबूत करना चाहिए।

ली छ्यांग ने स्पष्ट किया कि चीन, अमेरिका के साथ आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग व उभय-जीत के सिद्धांत पर आगे बढ़ना चाहता है। उनका कहना था कि यदि दोनों देश एक-दूसरे से आधे रास्ते पर मिलें और द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, तो इससे न केवल चीन और अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ली ने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका को संयुक्त विकास के लिए सच्चे साझेदार बनने की आवश्यकता है। दोनों देशों को एक-दूसरे के प्रति ईमानदारी से पेश आना चाहिए, एक-दूसरे को सशक्त बनाना चाहिए और साझा सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संवाद और सहयोग की भावना के साथ दोनों पक्ष अपनी-अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं।

ली छ्यांग ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी कांग्रेस चीन-अमेरिका संबंधों को सही दृष्टिकोण से देखेगी, दोनों देशों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी और मैत्रीपूर्ण संबंधों व समान विकास की दिशा में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

