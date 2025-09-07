अन्तरराष्ट्रीय

ली छ्यांग ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पर अफ़गान प्रधानमंत्री को संवेदना संदेश भेजा

Sep 07, 2025, 01:32 AM

बीजिंग, 6 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप पर अफ़गान प्रधान मंत्री मोहम्मद हसन अखुंद को संवेदना संदेश भेजा।

ली छ्यांग ने चीन सरकार और चीनी जनता की ओर से इस भूकंप के मृतकों के प्रति शोक प्रकट किया और मृतकों के परिजनों को संवेदना दी। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान को यथासंभव राहत पहुंचाने और अफगान जनता को विपत्ति का मुकाबला कर पुनरुत्थान करने के लिए मदद देने को तैयार है।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी को भी संवेदना संदेश भेजा।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

