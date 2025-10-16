अन्तरराष्ट्रीय

ली छ्यांग ने आर्थिक स्थिति पर विशेषज्ञों और उद्यमियों की बैठक बुलाई

Oct 16, 2025

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विशेषज्ञों और उद्यमियों की बैठक बुलाई।

विशेषज्ञों और उद्यमियों के भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को हमें अधिक विस्तृत दृष्टि से देखना चाहिए, खासकर पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन से आर्थिक विकास के दीर्घकालिक रुझान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें जन, वस्तुओं, सूचनाओं और पूंजी के प्रवाह के समर्थन से आर्थिक इकाइयों की जीवंत शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बदलाव से चीन का आर्थिक लचीलापन देखना चाहिए। हमें आत्मविश्वास मजबूत कर समस्याओं का सामना करते हुए दृढ़ता से अपने कार्यों का बखूबी अंजाम देकर इस साल के आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने बल दिया कि हमें प्रति-चक्रीय समायोजन को मजबूत कर समग्र नीतियों की भूमिका निभाते हुए सुधारपूर्वक बाधाएं दूर कर विकास की प्रेरणात्मक शक्ति बढ़ानी चाहिए। हमें घरेलू मांग का विस्तार कर, वृहद घरेलू चक्र मजबूत करते हुए, सृजन हितैषी वातावरण की स्थापना पर जोर लगाना चाहिए और विदेश व्यापार व पूंजी निवेश की स्थिरता का समर्थन करना चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताई कि हम व्यापक उद्यमी दूरगामी दृष्टि का पालन कर निरंतर प्रवर्तन और सृजन करेंगे और चीन के गुणवत्ता विकास के लिए अधिक योगदान देंगे।

